Google start met verificatie van Android-ontwikkelaars

Google kondigde in augustus aan vanaf september 2026 alleen nog apps van geverifieerde ontwikkelaars toe te staan op Android-apparaten. Ontwikkelaars kunnen nu alvast aan de slag met het verifiëren van hun identiteit via de Android Developer Console, meldt Google.

Ontwikkelaars die zich willen verifiëren moeten hiervoor onder meer hun naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummers geven. Ook moeten zij een kopie van hun legitimatiebewijs uploaden. Google stelt dat de maatregel nodig is om de verspreiding van malafide apps op het Android-platform tegen te gaan. De verificatie geldt niet alleen voor Google's eigen Play Store, maar ook voor alternatieve appwinkels.

In een blogpost meldt Google veel feedback te hebben ontvangen op de plannen. Het legt opnieuw uit waarom de verificatie in zijn ogen belangrijk is en noemt het veilig houden van Android-gebruikers een topprioriteit. Door ontwikkelaars te dwingen hun echte identiteit te gebruiken voor het distribueren van apps wil het de verspreiding van malafide apps terugdringen.

Ook zegt Google toe met een speciaal account voor studenten en hobbyisten te komen. Zij kunnen met dit account hun apps naar een beperkt aantal apparaten verspreiden, zonder aan 'de volledige verificatievereisten' te voldoen. Het is onduidelijk of studenten en hobbyisten zich voor dit account helemaal niet hoeven te verifiëren, of dat Google aangepaste verificatie-eisen wil toepassen.