Amerikaanse staten willen gebruik van VPN's verbieden

Steeds meer overheden verplichten websites waar mogelijk seksuele content wordt aangeboden tot het verifiëren van de leeftijd van gebruikers. Deze verificatie kan in veel gevallen met behulp van een virtual private network (VPN) worden omzeild. Wetgevers in de Amerikaanse staten Wisconsin en Michigan willen dit aanpakken en pleiten in wetsvoorstellen voor het verbieden van het gebruik van VPN's. Hiervoor waarschuwt de Electronic Frontier Foundation (EFF).

Zo is in Wisconsin een wetsvoorstel ingediend dat websites die seksuele content aanbieden niet alleen verplicht een leeftijdscontrole moeten invoeren, maar ook om de toegang tot hun websites voor VPN-gebruikers te verbieden. Het wetsvoorstel is al door het Lagerhuis in Wisconsin goedgekeurd en wordt binnenkort door de Senaat behandeld. In Michigan is een vergelijkbaar wetsvoorstel ingediend. In deze staat is het voorstel echter niet goedgekeurd door het Lagerhuis.

Daarnaast wijst de EFF ook op kritische geluiden over VPN-gebruik vanuit andere landen. Denk daarbij aan het Verenigd Koninkrijk, waar VPN's door de overheid worden omschreven als een 'maas in de wet die moet worden gedicht'.

De EFF waarschuwt voor problemen die door het voorgestelde VPN-verbod kunnen ontstaan. Zo wijst de EFF erop dat een website bij het gebruik van een VPN alleen het IP-adres van een VPN-server ziet, en niet de daadwerkelijke locatie van gebruikers. Het blokkeren van VPN-gebruikers uit bijvoorbeeld de staat Wisconsin is hierdoor technisch niet mogelijk. Indien de wet wordt aangenomen krijgen websitebeheerders in de praktijk de keuze tot het staken van hun activiteiten in Wisconsin of het blokkeren van toegang voor alle VPN-gebruikers.