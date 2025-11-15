RTV Noord: ransomware-aanval niet veroorzaakt door medewerker die op link klikte

De ransomware-aanval waardoor RTV Noord laatst werd getroffen is niet veroorzaakt door een medewerker die op een verdachte link klikte, zo heeft de omroep laten weten. Hoe de aanval dan wel kon plaatsvinden is niet bekendgemaakt. Op 6 november meldde RTV Noord dat het slachtoffer was geworden van hackers, wat gevolgen had voor uitzendingen en het publiceren van artikelen.

In een update over het incident werd vervolgens gemeld dat het om een cyberaanval ging waardoor medewerkers systemen niet meer binnen konden. Nu laat RTV Noord weten dat het een ransomware-aanval betreft, waarbij niet alleen systemen werden versleuteld, maar ook gegevens gestolen. Volgens de omroep blijkt uit forensisch onderzoek dat het geen doelwit was als journalistieke organisatie, maar slachtoffer is geworden van een niet nader genoemde "ransomware aanvaller" die wereldwijd willekeurige organisaties aanvalt. "Ook staat vast dat de hack niet is veroorzaakt doordat een medewerker op een verdachte link heeft geklikt", zo laat de omroep verder weten.

De aanvaller eist losgeld om gestolen gegevens niet te publiceren. RTV Noord zegt hier niet op in te gaan. "Als publieke organisatie wil de omroep geen geld betalen aan criminelen. Bovendien biedt betaling geen garantie dat gestolen data niet op het dark web belanden." Inmiddels is begonnen met het herstel van systemen. De omroep verwacht dat dit proces nog enige tijd zal duren.