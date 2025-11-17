Nieuws
image

Jaguar Land Rover leidt zwaar verlies na cyberaanval

maandag 17 november 2025, 09:44 door Redactie, 3 reacties

De Britse autofabrikant Jaguar Land Rover heeft zwaar verlies geleden na de cyberaanval waardoor het eind augustus werd getroffen. Dat blijkt uit de financiële cijfers die het bedrijf publiceerde. In de periode van 1 juli tot en met 30 september kreeg de autofabrikant te maken met een verlies van omgerekend 550 miljoen euro. Een jaar eerder boekte JLR in dezelfde periode nog een winst van 450 miljoen euro.

De autofabrikant meldde ook nog aanvullende "cybergerelateerde kosten" van 222 miljoen euro. Het gaat dan om kosten die JLR maakte als gevolg van de cyberaanval, zoals het inschakelen van externe consultants. De omzet daalde het betreffende kwartaal met 24 procent, van 7,4 miljard euro vorig jaar tegenover 5,5 miljard euro nu. Vanwege de cyberaanval lag de productie wekenlang stil, wat ook gevolgen had voor toeleveranciers.

Het CMC, een non-profitorganisatie die de gevolgen van cyber-incidenten voor Britse bedrijven onderzoekt, stelde vorige maand dat de aanval het Verenigd Koninkrijk omgerekend 2,2 miljard euro kost. Eerder had de Britse overheid al aangekondigd dat het garant staat voor een lening aan de getroffen autofabrikant ter waarde van 1,7 miljard euro. Om wat voor aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. JLR zegt dat de productie inmiddels volledig is hersteld.

Reacties (3)
Reageer met quote
Vandaag, 09:53 door Anoniem
Jaguars verlies komt niet door een cyber aanval. Het komt doordat ze al jaren verlies leden, en nu besloten om volledig elektrisch te gaan. Een look die voor een PC Hoofdstraat trekker nog wel kan, maar niet voor een Jaguar fan.

Tel daar de verschrikkelijke woke reclame campagne bij op die heel duidelijk maakte: geen enkele (niet trans) man wil deze auto nog en dan ben je er wel.

Hier een linkje die probeert uit te leggen dat het echt niet door de reclame campagne kan. Nee hoor, geen "go woke, go broke". Maar als je tussen de regels door leest is het dat precies wel.

Deze cyberaanval komt als een Godsgeschenk voor Jaguar. Nu kunnen ze nog lekker even aan het infuus bij de overheid (lees: de burger) voor ze definitief failliet gaan.

https://www.independent.co.uk/voices/jaguar-tata-motors-woke-car-advert-manufacturing-b2783482.html
Reageer met quote
Vandaag, 09:58 door Anoniem
als ze maar niet hebben betaald veel belangrijker...anders stopt het nooit...
Reageer met quote
Vandaag, 10:35 door G.J. van Eersum - Bijgewerkt: Vandaag, 10:45
Autofabrikanten die het normaal vinden dat zij producten bouwen zoals olifantenkisten met traktorwielen, die ik naargeestig kleuterpletters noem, mogen van mij subiet failliet gaan. Dergelijke obese gedrochten passen qua afmetingen helemaal niet in het straatbeeld. Bij mensen die zo'n orkbak rijden heb ik ook mijn bedenkingen, die ik hier maar niet zal ventileren anders wordt mijn account 'kaltgestellt'.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure