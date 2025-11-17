Jaguar Land Rover leidt zwaar verlies na cyberaanval

De Britse autofabrikant Jaguar Land Rover heeft zwaar verlies geleden na de cyberaanval waardoor het eind augustus werd getroffen. Dat blijkt uit de financiële cijfers die het bedrijf publiceerde. In de periode van 1 juli tot en met 30 september kreeg de autofabrikant te maken met een verlies van omgerekend 550 miljoen euro. Een jaar eerder boekte JLR in dezelfde periode nog een winst van 450 miljoen euro.

De autofabrikant meldde ook nog aanvullende "cybergerelateerde kosten" van 222 miljoen euro. Het gaat dan om kosten die JLR maakte als gevolg van de cyberaanval, zoals het inschakelen van externe consultants. De omzet daalde het betreffende kwartaal met 24 procent, van 7,4 miljard euro vorig jaar tegenover 5,5 miljard euro nu. Vanwege de cyberaanval lag de productie wekenlang stil, wat ook gevolgen had voor toeleveranciers.

Het CMC, een non-profitorganisatie die de gevolgen van cyber-incidenten voor Britse bedrijven onderzoekt, stelde vorige maand dat de aanval het Verenigd Koninkrijk omgerekend 2,2 miljard euro kost. Eerder had de Britse overheid al aangekondigd dat het garant staat voor een lening aan de getroffen autofabrikant ter waarde van 1,7 miljard euro. Om wat voor aanval het precies gaat en hoe die mogelijk was is nog altijd niet bekendgemaakt. JLR zegt dat de productie inmiddels volledig is hersteld.