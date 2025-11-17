WhatsApp binnenkort interoperabel met chatapps BirdyChat en Haiket

WhatsApp is binnenkort interoperabel met chatapps BirdyChat en Haiket, zo heeft Meta aangekondigd. Gebruikers van de verschillende chatapps kunnen zodoende end-to-end versleuteld berichten, foto's, voice messages, video's en bestanden met elkaar uitwisselen. BirdyChat en Haiket zijn de eerste twee chatapps die interoperabel met WhatsApp zijn. De optie om met andere chatapps te communiceren is optioneel en WhatsApp-gebruikers kunnen die op elk moment zelf in- en uitschakelen.

De Digital Markets Act (DMA) verplicht Meta om chatdiensten WhatsApp en Messenger interoperabel met andere chatapps te maken. Chatapps die willen dat hun gebruikers met gebruikers van WhatsApp of Messenger kunnen chatten of bellen moeten eerst een overeenkomst met Meta sluiten. Meta stelt daarin verschillende eisen aan andere chatapps. Zo moeten die onder andere dezelfde end-to-end encryptie als WhatsApp hanteren.

Meta beschreef in 2024 de manier waarop andere chatapps met WhatsApp kunnen werken, waarbij deze andere chatapps zich via een aparte API bij het WhatsApp-netwerk kunnen aanmelden. Gebruikers van Haiket en BirdyChat behouden hun eigen "user-visible identifier", maar krijgen ook een een interne WhatsApp identifier toegekend.

Gebruikers van andere chatapps moeten via een third-party service aantonen dat ze de eigenaar van het betreffende chataccount zijn. WhatsApp gebruikt hiervoor het OpenID protocol en een JSON Web Token. De communicatie tussen de third-party chatapp en WhatsApp gebeurt via het chatprotocol van WhatsApp. Meta laat verder weten dat Europese WhatsApp-gebruikers de komende maanden een melding te zien krijgen waarin wordt uitgelegd hoe ze met gebruikers van andere chatapps kunnen chatten.