Kamer wil opheldering over AVG-aanpassingen die Brussel wil doorvoeren

De Europese Commissie wil de AVG aanpassen en GroenLinks-PvdA heeft nu Kamervragen gesteld over welke gevolgen dit voor de privacybescherming van burgers zal hebben. Privacyorganisatie noyb luidde onlangs de noodklok over de plannen van Brussel, die volgens de organisatie de fundamentele principes van de AVG slopen.

De hervormingen zijn onderdeel van de "Digital Omnibus", die in eerste instantie zou zijn bedoeld om gerichte aanpassingen voor bedrijven door te voeren, zodat die eenvoudiger AVG-compliant kunnen zijn. Nu blijkt Brussel voorstellen te hebben gedaan om de fundamentele principes van de AVG te wijzigen, aldus noyb. Het gaat dan om zaken zoals de definitie van "persoonlijke data" en de rechten die burgers onder de AVG hebben. Ook zou de Europese Commissie AI-bedrijven een vrijbrief willen geven om de persoonlijke data van Europeanen te verzamelen en te gebruiken.

Verder laat noyb weten dat de speciale bescherming van gevoelige data, zoals gezondheidsgegevens, politieke opvattingen of seksuele geaardheid wordt verzwakt. Daarnaast zou remote toegang tot persoonlijke data op pc's of smartphones zonder toestemming van de gebruiker mogelijk worden. Volgens privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems zijn het voornamelijk Big Tech-bedrijven die van de voorstellen profiteren.

Noyb heeft samen met de Europese burgerrechtenbeweging EDRi en het Irish Council for Civil Liberties (ICCL) een open brief naar de Europese Commissie gestuurd waarin ze waarschuwen dat het voorstel de fundamentele rechten van Europese burgers bedreigt. Naar aanleiding van de kritiek van noyb heeft GroenLinks-PvdA-Kamerlid Kathmann vragen gesteld aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken.

"Zal de Digitale Omnibus de privacybescherming van burgers verzwakken? Kunt u antwoorden met een heldere ja of nee, en dit vervolgens onderbouwen?", zo wil Kathmann van de minister weten. Karremans moet ook aangeven of hij de mening deelt dat ‘simplificatie’ van wetgeving nooit mag leiden tot deregulering en een feitelijke verzwakking van de privacybescherming.

"Acht u het verantwoord en acceptabel dat AI-bedrijven, waaronder Amerikaanse techgiganten als Google en Meta, meer mogelijkheden krijgen om gegevens van Europese burgers te gebruiken om AI-modellen te trainen?", vraagt het Kamerlid verder. Ze wil daarnaast weten welk signaal het verzwakken van de AVG en de e-Privacyverordening afgeeft aan het Nederlandse en Europese midden- en kleinbedrijf, dat op basis van de AVG bezig is met het ontwikkelen van AI. Als laatste krijgt de minister de vraag of hij de Digitale Omnibus niet wil steunen, zolang niet is uitgesloten dat deze de privacybescherming verzwakt. Karremans heeft drie weken om met een reactie te komen.