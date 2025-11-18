Roblox verplicht leeftijdsverificatie via gezichtsscan voor gebruik chatfunctie

Alle gebruikers van het populaire online gameplatform Roblox moeten vanaf januari verplicht hun gezicht laten scannen als ze gebruik willen maken van de chatfunctie. In Nederland gaat de verplichting vanaf de eerste week in december gelden. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd. Gebruikers die de "facial age check" niet willen ondergaan kunnen ook voor ID-verificatie kiezen. Hierbij moeten gebruikers een scan van hun identiteitsbewijs naar Roblox sturen in combinatie met een selfie.

Roblox zegt dat als de verificatie voltooid is, de identiteit van gebruikers wordt geanonimiseerd en persoonlijke data van het geuploade identiteitsbewijs wordt verwijderd, op de geboortedatum na. Bij de gezichtsscan moeten gebruikers een selfie laten analyseren. Op basis van deze analyse wordt de gebruiker in een leeftijdsgroep geplaatst. Gebruikers van wie de leeftijd verkeerd wordt bepaald en in een andere leeftijdsgroep willen moeten de ID-verificatie ondergaan. De gezichtsscan wordt uitgevoerd door een externe partij genaamd Persona. Roblox stelt dat via deze methode verkregen informatie direct na de controle wordt verwijderd.

Gebruikers kunnen op dit moment vrijwillig voor de leeftijdsverificatie kiezen. Tijdens de eerste week van december wordt de controle verplicht in Australië, Nieuw-Zeeland en Nederland. Vanaf januari gaat de verplichting wereldwijd gelden. Begin volgend jaar gaat de leeftijdscontrole ook gelden om toegang te krijgen tot socialmedialinks op gebruikersprofielen, communities en "experience details" pagina's.