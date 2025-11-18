ACM en Europese Commissie doen samen onderzoek naar clouddiensten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet samen met de Europese Commissie onderzoek naar clouddiensten, zo hebben beide partijen vandaag aangekondigd. Er wordt onder andere gekeken of Microsoft en Amazon voor hun clouddiensten als 'gatekeeper' moeten worden aangemerkt. Daarnaast wordt gekeken of verplichtingen onder de Digital Markets Act (DMA) ervoor zorgen dat cloudgebruikers eenvoudig naar andere aanbieders kunnen overstappen, er interoperabiliteit tussen clouddiensten is en zakelijke gebruikers toegang tot data hebben.

De Europese Commissie kan onder de DMA bedrijven aanmerken als als gatekeeper. Op dit moment gaat het om Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta en Microsoft. Van deze bedrijven zijn 23 diensten als "core platform services" (CPS) aangemerkt, waarvoor extra eisen gelden. In het geval van Microsoft gaat het om LinkedIn en Windows.

Bij de beoordeling of een platform of dienst als CPS moet worden aangemerkt kijkt de Europese Commissie naar gebruikers en omzet. Samen met de ACM gaat de Europese Commissie onderzoeken of Microsoft Azure en Amazon Web Services (AWS), ook al voldoen ze niet aan het DMA-minimum wat betreft omvang, aantal gebruikers en marktpositie, toch aan de lijst van core platform services moeten worden toegevoegd. Beide onderzoeken zouden binnen twaalf maanden moeten zijn afgerond.

In totaal voeren Brussel en de Nederlandse toezichthouder drie onderzoeken uit. Naast de twee onderzoeken naar Amazon en Microsoft richt het derde onderzoek zich op de DMA zelf. Er wordt specifiek gekeken of de verplichtingen onder de wet helpen om oneerlijke praktijken in de cloudsector tegen te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om mogelijke belemmeringen voor overstappen naar andere partijen, interoperabiliteit tussen clouddiensten, toegang tot data voor zakelijke gebruikers en het gebruik van bundeling met andere diensten. Dit onderzoek zou binnen achttien maanden klaar moeten zijn.