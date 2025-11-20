VS en VK nemen sancties tegen hostingprovider en diens management

De Amerikaanse, Australische en Britse autoriteiten hebben sancties genomen tegen een Russische hostingprovider en het management van het bedrijf. De autoriteiten claimen dat de provider bewust ransomware-aanvallen en andere vormen van cybercrime faciliteert. Zo zou de hostingprovider diensten hebben geleverd aan criminele marktplaatsen en ransomwaregroepen, zoals Lockbit, BlackSuit en Play. Ook zou de infrastructuur van de provider zijn gebruikt bij ddos-aanvallen.

De sancties gelden voor de hostingprovider, drie dochterondernemingen en het management. Het gaat om de directeur en twee medewerkers die voor de financiën en andere operaties verantwoordelijk zijn. Als onderdeel van de sancties zijn tegoeden van het hostingbedrijf en diens management in Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten bevroren en mogen personen en bedrijven uit deze landen geen zaken met het hostingbedrijf en de gesanctioneerde personen doen.