EDRi: Europese Commissie brengt met nieuw plan AVG in gevaar

De Europese Commissie brengt met een nieuw voorstel de AVG in gevaar en geeft overheid en bedrijfsleven meer ruimte om persoonlijke informatie van mensen te verzamelen en te verwerken. Daarvoor waarschuwt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi. Gisteren presenteerde Brussel de 'digital omnibus', een reeks maatregelen die volgens de Europese Commissie voor innovatie zouden moeten zorgen en het makkelijker voor techbedrijven zouden moeten maken om in de EU te opereren.

Zo wil de Europese Commissie de definitie van persoonlijke data veranderen en het makkelijker voor AI-bedrijven maken om modellen met de gegevens van mensen te trainen, zonder dat die hiervoor toestemming moeten geven. Ook wil Brussel bedrijven meer tijd geven om een datalek te melden. In plaats van de huidige 72 uur mag een bedrijf er 96 uur over doen. Daarnaast gaan meldingen via een centrale EU-portal, voordat die bij de nationale privacytoezichthouders terechtkomen.

Brussel wil het ook makkelijker voor bedrijven maken om data op de apparaten van mensen op te slaan of te lezen. In plaats van vooraf toestemming te geven kunnen bedrijven zich beroepen op een "legitiem belang" of zaken als "security" of "publieksmeting". Volgens EDRi is het belangrijk dat mensen toestemming geven voordat er iets op hun apparaat gebeurt. "Legitiem belang draait die logica om. Het laat bedrijven zelf bepalen dat hun commerciële of technische doelen zwaarder wegen dan jouw recht op privacy. Het verkrijgen van toegang tot je apparaat of monitoren van je communicatie zou geen langer een uitzondering zijn, maar de regel worden."

De Europese burgerrechtenbeweging noemt de digital omnibus dan ook een wensenlijst van bedrijven vermomd als hervorming. "Deze veranderingen geven zowel overheid als machtige bedrijven meer ruimte om persoonlijke informatie te verzamelen en verwerken, met beperkt toezicht en verminderde transparantie. Mensen verliezen belangrijke waarborgen", aldus EDRi. De burgerrechtenbeweging stelt ook dat techbedrijven bevoorrechte toegang tot beleidmakers en het beleidsproces hebben gehad. Daarnaast zou de Europese Commissie een procedure hebben gevolgd met "juridische shortcuts", waarbij democratisch toezicht werd omzeild. EDRi roept het Europees Parlement en de EU-lidstaten op om het voorstel voor het verzwakken van de AVG te verwerpen.