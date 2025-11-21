Duizenden OM-medewerkers ondertekenen brandbrief over ict-problemen

Duizenden medewerkers van het Openbaar Ministerie hebben een brandbrief ondertekend over de ict-problemen bij de organisatie en roepen het College van procureurs-generaal op tot actie. Volgens het College is het personeel mede door de inbraak op de Citrix-omgeving en al langer spelende ict-problemen de afgelopen periode zwaar op de proef gesteld. Eerder liet het College in een reactie op een brief van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) weten dat er een nieuwe Outlook-omgeving komt en er extra servers zijn bijgeplaatst voor de (thuis-)werkomgeving.

Volgens de OM-medewerkers is door de falende ict-infrastructuur, hoge werkdruk en nieuwe bezuinigingen "de staat van de rechtsstaat in het geding". Een woordvoerder van Comité OM Onder Druk, dat de brandbrief opstelde, laat tegenover NRC weten dat de ict-problemen het gevolg zijn van jarenlange onvoldoende bestendige en consequente investeringen en eerdere bezuinigingen.

Eerder luidde ook de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak de noodklok over de ict-problemen bij het OM (pdf). "De laatste maanden is duidelijk sprake van snel groeiende ontevredenheid. Niet alleen reageren steeds meer OM’ers moe en gelaten op de zoveelste ict-storing, ook raken zij uitgeput en gefrustreerd, omdat concrete maatregelen om de ict duurzaam op orde te krijgen uitblijven en de werkdruk onverminderd hoog blijft."

"Outlook-problematiek"

In een reactie op de brief van de NVvR laat het College weten dat het de belangrijkste problemen in kaart heeft en dat die waar mogelijk van een passende oplossing worden voorzien. "Zo wordt voor de aanhoudende Outlook-problematiek een nieuwe omgeving ingericht. Deze nieuwe omgeving heeft meer capaciteit: dit betekent dat er meer mailverkeer kan worden verwerkt en Outlook weer beter functioneert." De overstap naar deze omgeving zou eind maart volgend jaar moeten zijn afgerond.

Verder stelt het College dat onlangs bijgeplaatste servers een merkbaar positieve impact hebben op de (thuis-)werkomgeving. "Wat vertrouwen geeft in de verdere verbeteringen die zullen volgen. Daarnaast zijn we bezig met het zorgvuldig doorlopen van het aanbestedingsproces voor de kantoorautomatisering." Het College voegt toe dat het ondanks de ict-problemen rekening moet houden met "krappere financiële kaders".

Het College zegt in samenspraak met hoofdofficieren nog een uitgebreide reactie op de brandbrief te zullen geven. Daarnaast zal er ook een gesprek met Comité OM Onder Druk plaatsvinden. "Intussen wordt onafgebroken gewerkt aan het herstellen en verbeteren van de ict-infrastructuur en worden stap voor stap verbeteringen doorgevoerd", aldus het College.