Tweede Kamer bezorgd over DigiD na Amerikaanse overname Solvinity

Partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over DigiD en andere overheidsdiensten nu het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity in Amerikaanse handen lijkt te komen. Na GroenLinks-PvdA heeft ook de SGP Kamervragen over het onderwerp gesteld. Zo wil de partij onder andere weten of de overname kan worden tegengehouden. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf, alsmede de dienst MijnOverheid. Ook het beveiligde communicatiesysteem van het ministerie van Justitie en Veiligheid draait er.

"Deelt u de zorg dat door deze overname essentiële overheidsdiensten, waaronder DigiD en MijnOverheid, feitelijk in buitenlandse handen komen, met alle risico's van dien, bijvoorbeeld op het gebied van digitale soevereiniteit en (data)veiligheid?", vraagt SGP-Kamerlid Stoffer aan demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering. De bewindsman moet ook duidelijk maken of er mogelijkheden zijn om een overname te verbieden of voorwaarden te stellen.

"Wat is op dit moment de eigendomsstructuur van de it-diensten achter DigiD, MijnOverheid en Digipoort? Welke onderdelen zijn in handen van Solvinity, en wat betekent de overname praktisch voor de eigendom en exploitatie van deze cruciale infrastructuur?", wil Stoffer verder weten. Het SGP-Kamerlid vraagt ook hoe de staatssecretaris waarborgt dat andere belangrijke overheidsdiensten, die nu in Nederlandse handen zijn, niet op termijn eveneens kunnen worden overgenomen door buitenlandse partijen.

Verder wil Stoffer duidelijkheid in hoeverre het kabinet concrete stappen heeft gezet om te investeren in digitale autonomie, bijvoorbeeld op het gebied van een nationale of ‘soevereine’ overheidscloud. Staatssecretaris Van Marum heeft drie weken om met een reactie te komen.