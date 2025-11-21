Nieuws
image

Aylo vraagt Apple, Google en Microsoft om leeftijdsverificatie op OS-niveau

vrijdag 21 november 2025, 13:58 door Redactie, 8 reacties

Aylo, het moederbedrijf van allerlei bekende pornografische websites, heeft Apple, Google en Microsoft in een brief gevraagd om leeftijdsverificatie op het niveau van het besturingssysteem en appstores te implementeren. Dat meldt Wired. Volgens Aylo-cto Anthony Penhale is leeftijdsverificatie door websites fundamenteel verkeerd en contraproductief. Het bedrijf had eerder al aangegeven dat het laten uitvoeren van leeftijdsverificatie door derde partijen, zoals allerlei websites inmiddels doen, een privacyrisico is. Daarnaast gaan mensen op zoek naar websites die geen leeftijdsverificatie toepassen. Aylo heeft besloten om bezoekers uit verschillende Amerikaanse staten te weren, omdat het zelf geen leeftijdsverificatie wil uitvoeren, maar leeftijdsverificatie in deze staten wel verplicht is.

Volgens Aylo ligt de oplossing in apparaat-gebaseerde authenticatie. Zodra de leeftijd van een gebruiker via zijn telefoon of tablet is vastgesteld kan deze informatie met allerlei websites worden gedeeld waarvoor een leeftijdsgrens is ingesteld. De Amerikaanse staat Californië nam vorige maand een wet aan die appstores en OS-aanbieders verplicht om te controleren of gebruikers oud genoeg zijn voordat ze bepaalde apps willen downloaden.

In het Verenigd Koninkrijk zijn websites sinds een aantal maanden verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren, wat voor een toename van het vpn-gebruik in het land heeft gezorgd. Verschillende Amerikaanse staten kwamen onlangs met wetsvoorstellen om het gebruik van vpn's te verbieden.

Reacties (8)
Reageer met quote
Vandaag, 14:11 door Anoniem
Bij Linux etc gaat dit nooit lukken.
Reageer met quote
Vandaag, 14:11 door Named
Maar dan installeren mensen toch gewoon een OS dat geen leeftijdsverificatie doet???

Aylo heeft gelijk dat je eigenlijk niet wilt dat porno websites je identiteit moeten controleren.
Maar dit is ook weer geen functionaliteit dat je in het besturingssysteem wilt inbakken.
Dit proces behoort in het brein van de ouders geïnstalleerd te worden!
Reageer met quote
Vandaag, 14:22 door Anoniem
Dat kan. Maar dan moet je zeker weten dat het apparaat niet geroot is. Zolang er fouten in een operating system zitten, kan deze geroot worden via een van die fouten.

Het zou voor de meeste mensen geen probleem zijn een oud geroot toestel voor porn te gebruiken en een nieuw up-to-date toestel voor dingen als communicatie met de overheid en financiën. Het oude toestel geeft dan altijd aan 'ik ben 21+', op welke site je ook zit. De browser vindt dat okee, want het os zegt dat het okee is.

Je kan het oude toestel eventueel op een aparte WiFi zetten als gast. Dat is wel verstandig maar je kan ook het risico nemen dat je oude toestel gehackt wordt door een porn site.
Reageer met quote
Vandaag, 14:28 door _R0N_
Door Anoniem: Bij Linux etc gaat dit nooit lukken.

Nee, dus kun je straks op je Linux pc geen porno meer kijken. omdat de meeste Linux gebruikers ook geen echte sex kunnen krijgen hebben we straks een hoop gefrustreerde security.nl bezoekers. /s
Reageer met quote
Vandaag, 14:32 door Anoniem
Door Anoniem: Bij Linux etc gaat dit nooit lukken.
Waarom niet? Je kunt het (network) protocol toch ook onder Linux implementeren.
Reageer met quote
Vandaag, 14:48 door Anoniem
Door _R0N_:
Door Anoniem: Bij Linux etc gaat dit nooit lukken.

Nee, dus kun je straks op je Linux pc geen porno meer kijken. omdat de meeste Linux gebruikers ook geen echte sex kunnen krijgen hebben we straks een hoop gefrustreerde security.nl bezoekers. /s

ROTFLMAO
Reageer met quote
Vandaag, 14:53 door Anoniem
Door _R0N_:
Door Anoniem: Bij Linux etc gaat dit nooit lukken.

Nee, dus kun je straks op je Linux pc geen porno meer kijken. omdat de meeste Linux gebruikers ook geen echte sex kunnen krijgen hebben we straks een hoop gefrustreerde security.nl bezoekers. /s
Geen sex is geen STD's, dat is meer iets voor Windows gebruikers.
Althans, volgens uw logica.
Reageer met quote
Vandaag, 14:55 door Anoniem
Mwah, binnenkort is alle pikante inhoud op het web hoe dan ook AI.
Waarom zou je de moeite doen?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure