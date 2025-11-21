Aylo vraagt Apple, Google en Microsoft om leeftijdsverificatie op OS-niveau

Aylo, het moederbedrijf van allerlei bekende pornografische websites, heeft Apple, Google en Microsoft in een brief gevraagd om leeftijdsverificatie op het niveau van het besturingssysteem en appstores te implementeren. Dat meldt Wired. Volgens Aylo-cto Anthony Penhale is leeftijdsverificatie door websites fundamenteel verkeerd en contraproductief. Het bedrijf had eerder al aangegeven dat het laten uitvoeren van leeftijdsverificatie door derde partijen, zoals allerlei websites inmiddels doen, een privacyrisico is. Daarnaast gaan mensen op zoek naar websites die geen leeftijdsverificatie toepassen. Aylo heeft besloten om bezoekers uit verschillende Amerikaanse staten te weren, omdat het zelf geen leeftijdsverificatie wil uitvoeren, maar leeftijdsverificatie in deze staten wel verplicht is.
Volgens Aylo ligt de oplossing in apparaat-gebaseerde authenticatie. Zodra de leeftijd van een gebruiker via zijn telefoon of tablet is vastgesteld kan deze informatie met allerlei websites worden gedeeld waarvoor een leeftijdsgrens is ingesteld. De Amerikaanse staat Californië nam vorige maand een wet aan die appstores en OS-aanbieders verplicht om te controleren of gebruikers oud genoeg zijn voordat ze bepaalde apps willen downloaden.
In het Verenigd Koninkrijk zijn websites sinds een aantal maanden verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren, wat voor een toename van het vpn-gebruik in het land heeft gezorgd. Verschillende Amerikaanse staten kwamen onlangs met wetsvoorstellen om het gebruik van vpn's te verbieden.
