Fabrikant onthult externe ssd-schijf met knop voor fysieke datavernietiging

Fabrikant van usb-sticks en ssd-schijven Team Group heeft een nieuwe externe ssd-schijf aangekondigd die is voorzien van een knop voor fysieke datavernietiging. Volgens Team Group is de "P35S Destroyed External SSD" bedoeld voor het onmiddellijk vernietigen van zeer gevoelige informatie in noodsituaties. Als mogelijke doelgroepen worden financiële professioneels, creators, militairen en politieambtenaren genoemd.

De behuizing is voorzien van een knop, die via een schuifactie pas zichtbaar wordt, waarmee aanwezige data is te wissen en de NAND-chip is te vernietigen waar de data is opgeslagen. Om de "two-stage switch" te kunnen gebruiken moet de externe schijf op een computer zijn aangesloten. Wanneer het vernietigingsproces is gestart kan het niet meer worden gestopt en zal alle informatie op het apparaatje worden gewist, aldus de fabrikant. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van interne elektronica. Daarnaast zal de schijf zelf ook niet meer te gebruiken zijn.

Team Group benadrukt in de handleiding dat gebruikers de risico's van de P35S goed moet begrijpen (pdf). "Dit product is niet bedoeld voor doorsnee consumenten, back-ups van persoonlijke data of dagelijkse opslagdoeleinden." De P35S zal beschikbaar komen in verschillende groottes, van 256 gigabyte tot twee terabyte. Details over prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekendgemaakt. Team Group zegt binnenkort met meer informatie te zullen komen.