Signal maakt end-to-end versleutelde back-ups beschikbaar voor iOS

Signal heeft end-to-end versleutelde back-ups ook beschikbaar gemaakt voor iOS, zo heeft de chatdienst via X aangekondigd. De optie was sinds september beschikbaar voor Android. De gratis versie van de back-upfunctie laat gebruikers honderd megabyte aan tekstberichten opslaan, gecombineerd met foto's, video's, bestanden en GIF's van de afgelopen 45 dagen. Voor gebruikers die al hun tekstberichten willen opslaan, gecombineerd met honderd gigabyte aan dataopslag van media, voorbij de limiet van 45 dagen, is er ook een betaald abonnement van 1,99 dollar per maand.
De back-ups zijn beveiligd met een recovery key van 64 karakters, die op het apparaat van de gebruiker wordt aangemaakt. Alleen met behulp van deze sleutel is het mogelijk back-ups te ontsleutelen. Gebruikers moeten de optie voor end-to-end versleutelde back-ups zelf inschakelen. Zodra de recovery key is aangemaakt kunnen gebruikers kiezen uit de gratis of betaalde optie. Vervolgens worden berichten en media geback-upt. Signal wil end-to-end versleutelde back-ups ook voor de desktop-app beschikbaar maken. Uiteindelijk moeten gebruikers hun versleutelde chatgeschiedenis tussen Android, iOS en desktop kunnen uitwisselen.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.