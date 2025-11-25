Signal maakt end-to-end versleutelde back-ups beschikbaar voor iOS

Signal heeft end-to-end versleutelde back-ups ook beschikbaar gemaakt voor iOS, zo heeft de chatdienst via X aangekondigd. De optie was sinds september beschikbaar voor Android. De gratis versie van de back-upfunctie laat gebruikers honderd megabyte aan tekstberichten opslaan, gecombineerd met foto's, video's, bestanden en GIF's van de afgelopen 45 dagen. Voor gebruikers die al hun tekstberichten willen opslaan, gecombineerd met honderd gigabyte aan dataopslag van media, voorbij de limiet van 45 dagen, is er ook een betaald abonnement van 1,99 dollar per maand.

De back-ups zijn beveiligd met een recovery key van 64 karakters, die op het apparaat van de gebruiker wordt aangemaakt. Alleen met behulp van deze sleutel is het mogelijk back-ups te ontsleutelen. Gebruikers moeten de optie voor end-to-end versleutelde back-ups zelf inschakelen. Zodra de recovery key is aangemaakt kunnen gebruikers kiezen uit de gratis of betaalde optie. Vervolgens worden berichten en media geback-upt. Signal wil end-to-end versleutelde back-ups ook voor de desktop-app beschikbaar maken. Uiteindelijk moeten gebruikers hun versleutelde chatgeschiedenis tussen Android, iOS en desktop kunnen uitwisselen.