Ssd-schijven zonder stroom verliezen geleidelijk data van gebruikers, wat in het ergste geval al na een jaar kan plaatsvinden. Dat laat XDA in een artikel weten. In tegenstelling tot harde schijven die een magnetische schrijfkop gebruiken voor het opslaan van data op draaiende schijven, gebruiken ssd-schijven een elektrische lading om data in de NAND-geheugencellen op te slaan. Ook wanneer er geen stroom op de ssd-schijf staat behoudt het NAND-geheugen de data.

De duur dat NAND-cellen gegevens kunnen opslaan is afhankelijk van het type NAND-geheugen. QLC NAND kan data veilig opslaan voor een jaar zonder te zijn aangesloten. Het duurdere TLC NAND zou drie jaar moeten halen en MLC en SLC NAND zonder stroom zouden respectievelijk vijf en tien jaar data kunnen bewaren, aldus XDA. "Het probleem is dat de meeste consumenten ssd's alleen TLC of QLC NAND gebruiken, dus gebruikers die hun ssd's een jaar niet aansluiten riskeren de integriteit van hun data", gaat de website verder.

XDA merkt op dat de kwaliteit van QLC NAND de afgelopen jaren wel is verbeterd, waardoor gebruikers met een periode van twee tot drie jaar rekening moeten houden voordat hun data verloren gaat. "Zonder stroom kan het voltage in de NAND-cellen verloren gaan, wat verloren data of compleet onbruikbare schijven tot gevolg heeft", stelt XDA. De website voegt toe dat deze beperking qua dataopslag consumenten ssd's ongeschikt maakt als medium voor langetermijnopslag.

Afsluitend krijgen gebruikers het advies om de '3-2-1' back-upregel te hanteren, waarbij er drie kopieën van de data op twee verschillende opslagmedia zijn, waarbij één kopie off-site wordt bewaard. Menig eigenaar van ssd-schijven blijkt niet te weten dat de data al zo snel kan verdwijnen, zo blijkt uit de tweehonderd reacties op Hacker News.