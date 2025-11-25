Nieuws
Malafide Blender-bestanden gebruikt voor verspreiden van malware

dinsdag 25 november 2025, 15:38 door Redactie, 0 reacties

Aanvallers maken gebruik van malafide Blender-bestanden voor het verspreiden van malware die wachtwoorden en andere inloggegevens van systemen steelt. Dat laat securitybedrijf Morphisec weten. Eerder werden de malafide .blend-bestanden al opgemerkt door gebruikers van Reddit en beveiligingsonderzoekers. Blender is populaire gratis opensourcesoftware voor het maken van 3D-modellen.

Er zijn allerlei websites, zoals CGTrader, waar Blender-gebruikers gratis modellen voor hun projecten kunnen downloaden. Op verschillende van deze websites hebben aanvallers malafide Blender-bestanden geplaatst. Zodra Blender-gebruikers deze bestanden openen wordt geprobeerd om malafide Python-script uit te voeren dat in de achtergrond malware downloadt en uitvoert. Blender zal het script standaard uitvoeren als gebruikers de "Auto Run" optie voor Python-scripts hebben ingeschakeld. Anders verschijnt er een venster waarin gebruikers wordt gevraagd om het script uit te voeren.

Het malafide script installeert de StealC-malware, aldus Morphisec. Dit is infostealer-malware die inloggegevens uit browsers, plug-ins en extensies kan stelen. Ook steelt de malware informatie uit cryptowallets, chatapps, vpn-software en e-mailclient Thunderbird. Blender-gebruikers wordt geadviseerd om Auto Run uitgeschakeld te houden, tenzij de bron van het bestand wordt vertrouwd.

