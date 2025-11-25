Nieuws
image

Fake FFmpeg-update infecteert Mac-gebruikers met backdoor

dinsdag 25 november 2025, 16:20 door Redactie, 2 reacties

Onderzoekers hebben een aanval ontdekt waarbij Mac-gebruikers worden verleid tot het installeren van een zogenaamde update voor de software FFmpeg, die in werkelijkheid een backdoor is. Bij de aanval doen aanvallers zich voor als recruiter en benaderen mensen op LinkedIn. Slachtoffers wordt gevraagd of ze op een interessante functie willen solliciteren. Hiervoor moeten ze zelf een video-introductie opnemen en via een speciale site uploaden.

De website waar slachtoffers door de aanvallers naar worden verwezen vraagt eerst om een "job assessment" in te vullen. Daarna moet de video-introductie worden opgenomen. De website laat dan weten dat toegang tot de camera of microfoon is geblokkeerd. Om het probleem met de toegang op te lossen moet het slachtoffer een "update" voor FFmpeg downloaden, software die allerlei mediabestanden kan verwerken, zo laat softwarebedrijf Jamf weten.

Om de zogenaamde update te downloaden moeten slachtoffers een curl-commando in hun Terminal uitvoeren. Dit commando downloadt een script dat uiteindelijk een backdoor installeert. Daarnaast wordt ook een "decoy" applicatie gedownload die een venster laat zien dat van Chrome afkomstig lijkt en meldt dat Chrome toegang tot de camera wil. Vervolgens verschijnt er een venster dat om het wachtwoord van de gebruiker vraagt. Wat het slachtoffer hier invoert wordt naar een Dropbox-account van de aanvallers gestuurd.

Organisaties worden opgeroepen om hun medewerkers te waarschuwen voor de risico van ongevraagde "sollicitatie" assessments en Terminal-gebaseerde instructies om "problemen" op te lossen.

Image

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 16:23 door Anoniem
Ach als je ziet wat die modeartikelen kosten dan mag je toch minstens verwachten dat de Apple Store dat zo voor je oplost, toch?

Fluitje van een cent.
Reageer met quote
Vandaag, 16:54 door Anoniem
Om de zogenaamde update te downloaden moeten slachtoffers een curl-commando in hun Terminal uitvoeren. Dit commando downloadt een script dat uiteindelijk een backdoor installeert.
Mac gebruikers zijn niet zo dom.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image