Logius reageert op overname Solvinity: DigiD is en blijft Nederlands

Logius meldt vandaag dat direct na de bevestiging van de voorgenomen overname een uitgebreid onderzoek is gestart naar de mogelijke impact op de dienstverlening, beveiliging en privacy. "Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.

De **CLOUD Act** of **Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act** is een Amerikaanse wet die in maart 2018 werd aangenomen. De wet heeft aanzienlijke implicaties voor de toegang van de Amerikaanse overheid tot elektronische gegevens die door bepaalde technologiebedrijven worden beheerd, ongeacht waar die gegevens zijn opgeslagen. Dit is in het bijzonder belangrijk in een tijd waarin steeds meer gegevens in de cloud worden opgeslagen en beheerd.



### Doel en Inhoud van de CLOUD Act

De CLOUD Act is ontworpen om problemen op te lossen die voortvloeien uit een verouderde wetgeving die moeilijkheden veroorzaakte bij het verkrijgen van gegevens voor gerechtelijke onderzoeken. Hier zijn de belangrijkste aspecten:

- **Toegang tot Gegevens:** Bevoegde autoriteiten kunnen Amerikaanse providers van digitale diensten verplichten om gegevens vrij te geven, ongeacht of deze gegevens zich binnen of buiten de VS bevinden. Dit werd gedaan om de efficiëntie van rechtszaken en onderzoeken naar ernstige misdaden te verhogen.

- **Bilateral Agreements:** De wet stelt de Verenigde Staten in staat om bilaterale overeenkomsten te sluiten met andere landen die voldoen aan bepaalde rechtsstatelijke en mensenrechtennormen. Dit stelt landen in staat om rechtstreeks toegang te krijgen tot gegevens zonder de tijdrovende procedures van Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs).

- **Beveiligingsmaatregelen:** Er zijn waarborgen ingebouwd om een overmatige inzage te voorkomen, waaronder targeted orders en onafhankelijke beoordelingen.



### Impact in 2025

Recentelijk zijn er zorgen gerezen over *data-soevereiniteit*. Veel Europese bedrijven zijn bezorgd dat hun gegevens, die door Amerikaanse cloudproviders worden beheerd, niet langer veilig zijn. Microsoft heeft bijvoorbeeld toegegeven dat het "geen garantie kan bieden voor data-soevereiniteit" voor Europese klanten.



#### Belangrijke Overwegingen:

- **Data Soevereiniteit:** De mogelijkheid voor de VS om gegevens op te vragen, ongeacht de locatie van de servers, betekent minder controle voor bedrijven in gereguleerde industrieën.

- **Privacykwesties:** De CLOUD Act kan in strijd zijn met privacywetten zoals de GDPR in Europa, wat leidt tot juridische en etische dilemma's.

- **Juridische Dilemma's:** Organisaties vragen zich af hoe ze moeten omgaan met verzoeken van de Amerikaanse overheid terwijl ze voldoen aan de privacywetten in hun eigen land.



### Casus: VS en VK Overeenkomst

Een voorbeeld van de toepassing van de CLOUD Act is de overeenkomst tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk, die op 3 oktober 2019 werd ondertekend. Deze overeenkomst is bedoeld om de samenwerking bij het delen van gegevens voor strafrechtelijke onderzoeken te vergemakkelijken, wat zelfs binnen enkele minuten toegang kan verlenen tot relevante informatie.

Deze overgang van een traditionele MLAT-aanpak naar een systeem dat afhankelijk is van *executive agreements* illustreert de trend naar meer directe samenwerking tussen landen op dit gebied.



De CLOUD Act vertegenwoordigt dus zowel een kans als een uitdaging voor bedrijven en overheden over de hele wereld, vooral als het gaat om de complexe vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming.

Onderzoek!? Het enige wat je moet beseffen is dat er een CLOUD-act in de USA actief is en deze stelt (vraag gesteld op duck.ai):Aangezien Trump er al eerder voor heeft gezorgd dat bepaalde ICC-members de toegang tot hun mail bij 365 microsoft werd ontnomen, weet je nooit wat deze draaikont in spee heeft als je hem 'tegenwerkt'. Dat in acht nemende, moet je voor zo'n cruciaal proces geen afhankelijkheden hebben/inbouwen die dit proces kan saboteren.Of is dit te kort door de bocht alszijnde 'mijn onderzoek' ?