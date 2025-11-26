Nieuws
Logius reageert op overname Solvinity: DigiD is en blijft Nederlands

woensdag 26 november 2025, 11:42 door Redactie, 12 reacties

DigiD-beheerder Logius heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity en benadrukt dat DigD Nederlands is en blijft. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf. De aangekondigde overname zorgde onder andere in de politiek voor de nodige ophef en leidde tot Kamervragen van verschillende partijen.

Logius meldt vandaag dat direct na de bevestiging van de voorgenomen overname een uitgebreid onderzoek is gestart naar de mogelijke impact op de dienstverlening, beveiliging en privacy. "Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.

De DigiD-beheerder meldt verder dat het demissionaire kabinet een onderzoek is gestart naar de mogelijke operationele, juridische en contractuele gevolgen van de voorgenomen overname en relevante toezichthouders de overname nog goed moeten keuren. Tevens zijn er volgens Logius eisen gesteld aan de veiligheid en continuïteit van het platform. Vorige week maakte demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken bekend dat het kabinet de overname nog niet wil blokkeren.

Vandaag, 11:46 door e.r.
Goede reactie, gezien de meeste mensen niet snappen dat infrastructuur en software twee verschillende zaken zijn.

Dat gezegt hebbende, de overname zou niet goedgekeurd mogen worden zolang de NL-kritische software erop draait. Pas na een migratie naar een wèl-Europese hoster zou het goedgekeurd mogen worden, naar mijn mening.
Vandaag, 11:47 door Anoniem
"De servers staan in The Oval Office naast het bureau van Trump maar DigiD blijft Nederlands....", zo lust ik er nog wel meer.
Vandaag, 11:53 door Anoniem
Als het een Amerikaans bedrijf wordt dan zijn ze verplicht data aan de overheid van de USA te geven indien er om gevraagd wordt.
Vandaag, 11:55 door Anoniem
Valt dit niet onder de Cloud Act uit 2018? Met andere woorden, als het een Amerikaans bedrijf is, kunnen ze gedwongen worden de data te delen toch?
Vandaag, 11:59 door Anoniem
Door e.r.: Goede reactie, gezien de meeste mensen niet snappen dat infrastructuur en software twee verschillende zaken zijn.

Dat gezegt hebbende, de overname zou niet goedgekeurd mogen worden zolang de NL-kritische software erop draait. Pas na een migratie naar een wèl-Europese hoster zou het goedgekeurd mogen worden, naar mijn mening.

Zover ik het lees, is inderdaad DigD nederlands. Maar het onderliggende platform niet meer.
En hoezo moeten we ons dan geen zorgen maken?
En waarom kiezen we dan niet voor een europees of nederlands bedrijf die dit kan?
Of is dit enkel gemakzucht?
Vandaag, 12:12 door Anoniem
Kortom, Logius ontkent het bestaan van het probleem.

Het probleem begint er al mee dat er voorafgaand aan het voornemen tot een overname niet zo'n impactanalyse is gedaan.

Sterker nog, als er geen maatschappelijke ophef was ontstaan, mede dankzij de gestelde kamervragen, dan had Logius stilletjes helemaal geen serieus impact-onderzoek gedaan. Ze zijn betrapt, dat is de enige reden waarom ze nu gaan doen alsof ze de gegevens van Nederlandse burgers veilig willen houden.

"Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.

Bert Voorbraak (what's in a name) braakt meel uit zijn mond. Wat is een "onacceptabel" risico? Is dat pas als Logius rechtstreeks eigendom wordt van aandeelhouders NSA en CIA? Hij liegt bovendien, want Logius heeft al bewezen dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers wel degelijk onderhandelbaar zijn. Ze waren namelijk onderhandelbaar in het overleg dat heeft geleid tot het voornemen tot overname, zonder dat er een impactanalyse had plaatsgevonden.
Vandaag, 12:14 door Anoniem
Bij de naam Amerika zouden nu alle alarmbellen moet afgaan. Die zijn alleen maar uit op winstmaximalisatie en geven geen moer om de rest. Daar hoeft geen impactanalyse voor gedaan te worden. Dit is een onacceptabel risico en Europees is dus een minimale eis.
Vandaag, 12:28 door Anoniem
Logius meldt vandaag dat direct na de bevestiging van de voorgenomen overname een uitgebreid onderzoek is gestart naar de mogelijke impact op de dienstverlening, beveiliging en privacy. "Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.
Onderzoek!? Het enige wat je moet beseffen is dat er een CLOUD-act in de USA actief is en deze stelt (vraag gesteld op duck.ai):
De **CLOUD Act** of **Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act** is een Amerikaanse wet die in maart 2018 werd aangenomen. De wet heeft aanzienlijke implicaties voor de toegang van de Amerikaanse overheid tot elektronische gegevens die door bepaalde technologiebedrijven worden beheerd, ongeacht waar die gegevens zijn opgeslagen. Dit is in het bijzonder belangrijk in een tijd waarin steeds meer gegevens in de cloud worden opgeslagen en beheerd.

### Doel en Inhoud van de CLOUD Act
De CLOUD Act is ontworpen om problemen op te lossen die voortvloeien uit een verouderde wetgeving die moeilijkheden veroorzaakte bij het verkrijgen van gegevens voor gerechtelijke onderzoeken. Hier zijn de belangrijkste aspecten:
- **Toegang tot Gegevens:** Bevoegde autoriteiten kunnen Amerikaanse providers van digitale diensten verplichten om gegevens vrij te geven, ongeacht of deze gegevens zich binnen of buiten de VS bevinden. Dit werd gedaan om de efficiëntie van rechtszaken en onderzoeken naar ernstige misdaden te verhogen.
- **Bilateral Agreements:** De wet stelt de Verenigde Staten in staat om bilaterale overeenkomsten te sluiten met andere landen die voldoen aan bepaalde rechtsstatelijke en mensenrechtennormen. Dit stelt landen in staat om rechtstreeks toegang te krijgen tot gegevens zonder de tijdrovende procedures van Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs).
- **Beveiligingsmaatregelen:** Er zijn waarborgen ingebouwd om een overmatige inzage te voorkomen, waaronder targeted orders en onafhankelijke beoordelingen.

### Impact in 2025
Recentelijk zijn er zorgen gerezen over *data-soevereiniteit*. Veel Europese bedrijven zijn bezorgd dat hun gegevens, die door Amerikaanse cloudproviders worden beheerd, niet langer veilig zijn. Microsoft heeft bijvoorbeeld toegegeven dat het "geen garantie kan bieden voor data-soevereiniteit" voor Europese klanten.

#### Belangrijke Overwegingen:
- **Data Soevereiniteit:** De mogelijkheid voor de VS om gegevens op te vragen, ongeacht de locatie van de servers, betekent minder controle voor bedrijven in gereguleerde industrieën.
- **Privacykwesties:** De CLOUD Act kan in strijd zijn met privacywetten zoals de GDPR in Europa, wat leidt tot juridische en etische dilemma's.
- **Juridische Dilemma's:** Organisaties vragen zich af hoe ze moeten omgaan met verzoeken van de Amerikaanse overheid terwijl ze voldoen aan de privacywetten in hun eigen land.

### Casus: VS en VK Overeenkomst
Een voorbeeld van de toepassing van de CLOUD Act is de overeenkomst tussen de VS en het Verenigd Koninkrijk, die op 3 oktober 2019 werd ondertekend. Deze overeenkomst is bedoeld om de samenwerking bij het delen van gegevens voor strafrechtelijke onderzoeken te vergemakkelijken, wat zelfs binnen enkele minuten toegang kan verlenen tot relevante informatie.
Deze overgang van een traditionele MLAT-aanpak naar een systeem dat afhankelijk is van *executive agreements* illustreert de trend naar meer directe samenwerking tussen landen op dit gebied.

De CLOUD Act vertegenwoordigt dus zowel een kans als een uitdaging voor bedrijven en overheden over de hele wereld, vooral als het gaat om de complexe vraagstukken rond privacy en gegevensbescherming.

Aangezien Trump er al eerder voor heeft gezorgd dat bepaalde ICC-members de toegang tot hun mail bij 365 microsoft werd ontnomen, weet je nooit wat deze draaikont in spee heeft als je hem 'tegenwerkt'. Dat in acht nemende, moet je voor zo'n cruciaal proces geen afhankelijkheden hebben/inbouwen die dit proces kan saboteren.

Of is dit te kort door de bocht alszijnde 'mijn onderzoek' ?
Vandaag, 12:30 door Anoniem
Na deze overname kan iemand anders de servers uitzetten, bv in opdracht van een labiele wannabee keizer.

US leiders 's wereldbeeld is nog al beperkt en al heb je "eigendom" over de inhoud, er is GEEN controle of het voor je werkt.
Vandaag, 12:38 door Anoniem
Door Anoniem: Kortom, Logius ontkent het bestaan van het probleem.

[...knip...]

"Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.

Bert Voorbraak (what's in a name) braakt meel uit zijn mond. Wat is een "onacceptabel" risico? Is dat pas als Logius rechtstreeks eigendom wordt van aandeelhouders NSA en CIA? Hij liegt bovendien, want Logius heeft al bewezen dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers wel degelijk onderhandelbaar zijn. Ze waren namelijk onderhandelbaar in het overleg dat heeft geleid tot het voornemen tot overname, zonder dat er een impactanalyse had plaatsgevonden.
Nee, dat is niet bewezen. Het is ook mogelijk dat de veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens niet onderhandelbaar waren, maar weggeefbaar zonder dat er zelfs maar over onderhandeld hoefde te worden. Gewoon stil wegkijken en aardig doen tegen de Amerikanen.

Na deze uitspraken van hem zou Voorbraak moeten aftreden als algemeen directeur van Logius. Alleen zo kan er een eerste begin gemaakt worden met herstel van de geloofwaardigheid van Logius als betrouwbare beheerder van gevoelige persoonsgegevens van bijna alle Nederlandse burgers.
Vandaag, 12:42 door Anoniem
Door Anoniem: Valt dit niet onder de Cloud Act uit 2018? Met andere woorden, als het een Amerikaans bedrijf is, kunnen ze gedwongen worden de data te delen toch?

Daarom data ook versleutelen en sleutel niet delen. Enige wat VS kan doen is systemen gijzelen. Maargoed denk dat Logius wel een disaster recovery heeft waarbij de servers in no-time weer ergens draaien ...... toch?
Vandaag, 12:51 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Valt dit niet onder de Cloud Act uit 2018? Met andere woorden, als het een Amerikaans bedrijf is, kunnen ze gedwongen worden de data te delen toch?

Daarom data ook versleutelen en sleutel niet delen. Enige wat VS kan doen is systemen gijzelen. Maargoed denk dat Logius wel een disaster recovery heeft waarbij de servers in no-time weer ergens draaien ...... toch?

Waarom zou je vanuit Nederland überhaupt eerst een "disaster" gaan faciliteren? Voorkomen is beter dan genezen.
