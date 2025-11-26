Logius reageert op overname Solvinity: DigiD is en blijft Nederlands

DigiD-beheerder Logius heeft gereageerd op de aangekondigde Amerikaanse overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity en benadrukt dat DigD Nederlands is en blijft. DigiD draait op servers van het cloudbedrijf. De aangekondigde overname zorgde onder andere in de politiek voor de nodige ophef en leidde tot Kamervragen van verschillende partijen.
Logius meldt vandaag dat direct na de bevestiging van de voorgenomen overname een uitgebreid onderzoek is gestart naar de mogelijke impact op de dienstverlening, beveiliging en privacy. "Als de impactanalyse een onacceptabel risico laat zien, worden onmiddellijk passende maatregelen genomen. De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", zegt Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.
De DigiD-beheerder meldt verder dat het demissionaire kabinet een onderzoek is gestart naar de mogelijke operationele, juridische en contractuele gevolgen van de voorgenomen overname en relevante toezichthouders de overname nog goed moeten keuren. Tevens zijn er volgens Logius eisen gesteld aan de veiligheid en continuïteit van het platform. Vorige week maakte demissionair minister Frank Rijkaart van Binnenlandse Zaken bekend dat het kabinet de overname nog niet wil blokkeren.
