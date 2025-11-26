Overheid wil beheer van scantool OpenKAT overdragen aan nieuwe partij

Het ministerie van Volksgezondheid wil het beheer en de doorontwikkeling van de opensource-scantool OpenKAT volgend jaar overdragen aan een nieuwe beheerpartij. De afgelopen maanden lag de focus op het uitbreiden van het aantal deelnemers van de tool onder overheidsorganisaties. Dat meldt demissionair minister Van Oosten in een voortgangsrapportage over de Nederlandse Cybersecuritystrategie aan de Tweede Kamer.

OpenKAT (Kwetsbaarheden Analyse Tool) is een door het ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde tool die systemen op kwetsbaarheden en configuratiefouten scant. Een aantal zorgorganisaties maakt actief gebruik van de tool, aldus minister Van Oosten. In de eerste helft van dit jaar is OpenKAT verder doorontwikkeld door het ministerie. In het tweede halfjaar is geprobeerd om het aantal deelnemers onder overheidsorganisaties uit te breiden.

Vanaf 1 januari volgend jaar wil het ministerie van Volksgezondheid het beheer en onderhoud van de scantool overdragen aan een nieuwe beheerpartij. Eerder werd via de website van OpenKAT al gemeld dat er actief naar een nieuwe, duurzame governancestructuur met een vaste landingsplek voor de tool wordt gezocht. "Hiermee krijgt de community een cruciale rol in het verder ontwikkelen, verbeteren en duurzaam borgen van OpenKAT." Of er al een nieuwe beheerpartij is gevonden en wie dit is, is nog niet bekendgemaakt.