Minister: mensen overschatten zichzelf, online oplichting kan iedereen overkomen

Online oplichting kan iedereen overkomen, zo stelt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid. De minister reageerde op onderzoek naar hoe goed Nederlanders online oplichting herkennen, waar Security.NL gisteren over berichtte. Deelnemers aan het onderzoek kregen e-mailberichten, WhatsApp-berichten en websites te zien en moesten vervolgens beoordelen of het getoonde voorbeeld echt of nep was.

Slechts tien procent van de deelnemers wist alle neppe voorbeelden correct te beoordelen. Verder blijkt 42 procent van de deelnemers het eigen beoordelingsvermogen te overschatten. Deze groep dacht meer voorbeelden correct te hebben beoordeeld dan dat ze daadwerkelijk deden. "Online oplichting is steeds moeilijker herkenbaar. Doordat het verschil tussen echt en nét echt zo klein is, en veel mensen zichzelf overschatten, lopen we meer risico dan we vaak denken. En juist daarom kan het iedereen overkomen”, zegt minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid.

"Online oplichters proberen je te overtuigen snel te handelen, bijvoorbeeld om een noodsituatie af te wenden, of omdat een product bijna uitverkocht is. Door deze tijdsdruk kun je niet meer kritisch nadenken. Dus moet er per se snel gehandeld worden? Wees dan alert en doe een stap terug. Bouw tijd in om de feiten en de afzender te controleren", zegt Yoanne Spoormans van de politie. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de overheidscampagne "Laat je niet interneppen".