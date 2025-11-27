Nieuws
Minister: mensen overschatten zichzelf, online oplichting kan iedereen overkomen

donderdag 27 november 2025, 09:41 door Redactie, 4 reacties

Online oplichting kan iedereen overkomen, zo stelt demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid. De minister reageerde op onderzoek naar hoe goed Nederlanders online oplichting herkennen, waar Security.NL gisteren over berichtte. Deelnemers aan het onderzoek kregen e-mailberichten, WhatsApp-berichten en websites te zien en moesten vervolgens beoordelen of het getoonde voorbeeld echt of nep was.

Slechts tien procent van de deelnemers wist alle neppe voorbeelden correct te beoordelen. Verder blijkt 42 procent van de deelnemers het eigen beoordelingsvermogen te overschatten. Deze groep dacht meer voorbeelden correct te hebben beoordeeld dan dat ze daadwerkelijk deden. "Online oplichting is steeds moeilijker herkenbaar. Doordat het verschil tussen echt en nét echt zo klein is, en veel mensen zichzelf overschatten, lopen we meer risico dan we vaak denken. En juist daarom kan het iedereen overkomen”, zegt minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid.

"Online oplichters proberen je te overtuigen snel te handelen, bijvoorbeeld om een noodsituatie af te wenden, of omdat een product bijna uitverkocht is. Door deze tijdsdruk kun je niet meer kritisch nadenken. Dus moet er per se snel gehandeld worden? Wees dan alert en doe een stap terug. Bouw tijd in om de feiten en de afzender te controleren", zegt Yoanne Spoormans van de politie. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt voor de overheidscampagne "Laat je niet interneppen".

Vandaag, 09:51 door Anoniem
Kan iedereen overkomen, maar hoeft niet.

Ga vooral zo door overheid met digitaal maken van diensten dan neemt het alleen maar toe.
Vandaag, 09:57 door Anoniem
De oorsprong van FOMO is niet zo rationeel. Ik zie niet in hoe dit soort waarschuwingen veel zullen opleveren. Daarentegen is het wel een stap in de goeie richting.
Vandaag, 10:08 door Anoniem
Zucht. En daar moet 'de bank' dan maar weer voor opdraaien.
Terwijl ik dan denk... een mailtje van iemand die ik niet ken en die haast heeft... Donder op - meer dan 'scannen' doe ik het meestal niet, laat staan lezen of op in gaan. Idem met watshap. Webshops blijft een gok. ff reviews kijken vertelt het je snel: geen reviews of negatief is een red flag. Hoe moeilijk is het nou eigenlijk?
Vandaag, 10:33 door Anoniem
Neem als uitgangspunt dat je er in zult trappen.
Bedenk vervolgens standaard reacties die dit kunnen voorkomen of afremmen.

Simpele dingen als:
- Zelf terugbellen, chatten of mailen naar een al bij jouw bekend nummer.
- Fysiek bij de persoon langs gaan.
- Geen onbekende nummers aannemen. Laat maar terugvallen naar voicemail oid.
- Geen meegezonden linkjes volgen, maar zelf je eigen bewaarde links gebruiken.
- Standaard blokkeren van specifieke landen of weredldelen waar je nooit mee belt.
- Spreek codewoorden af met familieleden.
- Leg duidelijk uit aan kennissen hoe je wel/niet zult regeren.
- Wil zoon-/dochterlief geld hebben, komt die maar langs om het persoonlijk uit te leggen. Face-to-face
- etc etc etc
Image