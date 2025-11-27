Kamer vraagt minister of VS na Solvinity-overname bij DigiD-gegevens kan

In de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken gesteld over de aanstaande Amerikaanse overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity en welke gevolgen dit voor DigiD en Nederlandse burgers heeft. De inlogdienst van de overheid wordt gehost bij Solvinity. Na GroenLinks-PvdA en de SGP heeft ook Forum voor Democratie Kamervragen over de situatie gesteld.

"Kunt u uitsluiten dat buitenlandse mogendheden met de overname van Solvinity door Kyndryl toegang krijgen tot vertrouwelijke en gevoelige informatie van Nederlandse staatsburgers, constaterende dat DigiD en MijnOverheid beheerd worden door de servers van Solvinity en overwegende dat de Verenigde Staten via de CLOUD Act, data bij Amerikaanse bedrijven kan vorderen, ook als deze in het buitenland zijn opgeslagen? Zo ja, kunt u uitleggen hoe u tot dit antwoord gekomen bent? Zo nee, ziet u dit als een probleem?", wil Kamerlid Jansen van de minister weten.

Karremans moet ook duidelijk maken of hij de overname heeft zien aankomen en of hij in staat is om op korte termijn gevoelige overheidsprojecten die nu in beheer zijn van Solvinity onder te brengen bij een ander Nederlands bedrijf. Verder moet de bewindsman laten weten of hij of zijn ambtenaren betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen rond de overname. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

DigiD-beheerder Logius reageerde gisteren op de aangekondigde overname van Solvinity en benadrukte dat DigD Nederlands is en blijft. Mocht uit onderzoek blijken dat dat de overname voor onacceptabele risico's zorgt, zullen er volgens DigiD-beheerder meteen passende maatregelen worden genomen. "De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", aldus Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.