Nieuws
image

Kamer vraagt minister of VS na Solvinity-overname bij DigiD-gegevens kan

donderdag 27 november 2025, 11:57 door Redactie, 3 reacties

In de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen aan demissionair minister Karremans van Economische Zaken gesteld over de aanstaande Amerikaanse overname van het Nederlandse cloudbedrijf Solvinity en welke gevolgen dit voor DigiD en Nederlandse burgers heeft. De inlogdienst van de overheid wordt gehost bij Solvinity. Na GroenLinks-PvdA en de SGP heeft ook Forum voor Democratie Kamervragen over de situatie gesteld.

"Kunt u uitsluiten dat buitenlandse mogendheden met de overname van Solvinity door Kyndryl toegang krijgen tot vertrouwelijke en gevoelige informatie van Nederlandse staatsburgers, constaterende dat DigiD en MijnOverheid beheerd worden door de servers van Solvinity en overwegende dat de Verenigde Staten via de CLOUD Act, data bij Amerikaanse bedrijven kan vorderen, ook als deze in het buitenland zijn opgeslagen? Zo ja, kunt u uitleggen hoe u tot dit antwoord gekomen bent? Zo nee, ziet u dit als een probleem?", wil Kamerlid Jansen van de minister weten.

Karremans moet ook duidelijk maken of hij de overname heeft zien aankomen en of hij in staat is om op korte termijn gevoelige overheidsprojecten die nu in beheer zijn van Solvinity onder te brengen bij een ander Nederlands bedrijf. Verder moet de bewindsman laten weten of hij of zijn ambtenaren betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen rond de overname. De minister heeft drie weken om de vragen te beantwoorden.

DigiD-beheerder Logius reageerde gisteren op de aangekondigde overname van Solvinity en benadrukte dat DigD Nederlands is en blijft. Mocht uit onderzoek blijken dat dat de overname voor onacceptabele risico's zorgt, zullen er volgens DigiD-beheerder meteen passende maatregelen worden genomen. "De veiligheid en betrouwbaarheid van de gegevens van Nederlandse burgers zijn niet onderhandelbaar", aldus Bert Voorbraak, algemeen directeur van Logius.

Reacties (3)
Reageer met quote
Vandaag, 12:16 door Named
Als de Minister vind dat er geen risico is, dan mag hij van mij opgepakt worden voor landsverraad.

Ik vind het bijzonder dat Nederland geen eigen overheidsdatacenters heeft.
Het plaatsen van 3 serverparkjes verspreid door het land kost wat, maar dat betaald zichzelf gemakkelijk terug...
Reageer met quote
Vandaag, 12:21 door Anoniem
Jullie hebben het altijd maar over die Amerikanen. Maar wat als meneer Xi Jinping uit China er ook bij kan?

Een zoektocht op het web leverde alvast dit op: Kyndryl heeft significante banden met China, voornamelijk via operationele aanwezigheid en een dochteronderneming. Het bedrijf, dat in 2021 werd afgesplitst van IBM en de grootste aanbieder van IT-infrastructuurdiensten ter wereld is, opereert in meer dan 60 landen, waaronder China.

Ik heb namelijk Chinese familieleden die het niet zo prettig zouden vinden als er DigiD-lijntjes lopen naar de CCP in China.
Reageer met quote
Vandaag, 12:22 door Anoniem
In theorie niet, in de praktijk wel.
Onze gegevens zijn waardevol en de controle over die gegevens zijn van strategisch belang.
Onze belangen worden slecht behartigd.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image