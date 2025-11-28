Britse overheid adviseert mkb passphrases, updates en wachtwoordmanager

De Britse overheid roept mkb-bedrijven op om gebruik te maken van passphrases en een wachtwoordmanager en beveiligingsupdates op tijd te installeren. Volgens het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) krijgt de helft van de Britse mkb-bedrijven jaarlijks met een cyberincident te maken. Veel mkb-bedrijven denken dat cybersecurity te complex is, te kostbaar of vinden het geen prioriteit, aldus de overheidsinstantie.

Om Britse mkb-bedrijven met hun cybersecurity te helpen heeft het Britse NCSC de "Cyber Action Toolkit" gelanceerd, die ondernemers eenvoudig advies geeft voor het beveiligen van hun accounts en systemen. Het gaat dan om basismaatregelen zoals het gebruik van een passphrase in plaats van een standaard wachtwoord, het instellen van tweefactorauthenticatie (2FA), het gebruik van een wachtwoordmanager, maken van back-ups en het op tijd installeren van updates.

Het NCSC wijst onder andere naar onderzoek waaruit blijkt dat bij 32 procent van de cyberaanvallen gebruik wordt gemaakt van kwetsbaarheden waarvoor bedrijven geen updates hebben geïnstalleerd. De Cyber Action Toolkit geeft uitleg en achtergrondinformatie over de genoemde beveiligingsmaatregelen. "Je hoeft geen technisch expert te zijn om de toolkit te gebruiken en het kan je beschermen tegen verwoestende aanvallen op het bedrijf waarvoor je zo hard hebt gewerkt om het op te bouwen", aldus het Britse NCSC.