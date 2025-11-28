GrapheneOS haalt servers weg uit Frankrijk: 'Land is niet veilig voor open source'

De makers van het besturingssysteem GrapheneOS hebben hun servers weggehaald uit Frankrijk. Volgens de ontwikkelaars is het land niet veilig voor opensourceprojecten en zouden de autoriteiten een backdoor willen toevoegen. Daarnaast hekelen ze ook berichtgeving door Franse media. Via X maakte GrapheneOS bekend dat het Frankrijk verlaat. Eerder kwamen Le Parisien en Le Figaro met berichtgeving dat telefoons met GrapheneOS een "geheim wapen" van drugsdealers zijn, waarbij de kranten zich baseerden op informatie van de Franse overheid, aldus de ontwikkelaars. Diezelfde Franse overheid wil mensen laten geloven dat GrapheneOS en Signal verantwoordelijk zijn voor de misdaad in het land, zo stellen de ontwikkelaars verder.

Vervolgens kwam het Franse Numerama met twee artikelen over GrapheneOS, waarvan er één door de ontwikkelaars van het besturingssysteem als een "lasterlijk hit piece" wordt omschreven. "Er wordt een vals narratief over GrapheneOS verspreid, waarin wordt beweerd dat we vanwege de acties van twee kranten onze operaties in Frankrijk stoppen. Dat is compleet onjuist. Zelfs als beide kranten en de algehele Franse media onze kant hadden gekozen tegen de vooroordelen tegen ons, zouden we nog steeds vertrekken."

Volgens de GrapheneOS-ontwikkelaars is Frankrijk geen veilig land meer voor opensourceprojecten. "Ze verwachten backdoors in encryptie en ook voor apparaattoegang. Veilige apparaten en diensten zullen niet meer worden toegestaan." De ontwikkelaars voegen toe dat ze zelfs voor de hosting van hun website geen gebruik meer willen maken van Franse hostingproviders. Tevens claimen de ontwikkelaars dat er actief wordt geprobeerd om een experimentele release voor Pixel 10-toestellen te verstoren en dat het ontwikkelteam doelwit van allerlei persoonlijke aanvallen is.