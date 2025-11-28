Simone Smit wordt volgend jaar maart nieuwe directeur van AIVD

Simone Smit wordt volgend jaar maart de nieuwe directeur van de AIVD en volgt daarmee Erik Akerboom op die eerder zijn vertrek aankondigde. De ministerraad is hiervoor akkoord gegaan met een voorstel van demissionair minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken. Smit is sinds begin 2021 plaatsvervangend directeur-generaal van de AIVD. Daarvoor was zij directeur Contraterrorisme en programmadirecteur Acute aanpak Covid bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Ze begon haar loopbaan als operationeel leidinggevende bij de politie in Rotterdam.
Smit moet als directeur-generaal (DG) het strategisch en operationeel handelend vermogen van de dienst versterken en ervoor zorgen dat de organisatie technologisch voorop blijft lopen. "Dit doet de DG AIVD in samenwerking met het managementteam. Daarbij is er ook aandacht voor de ondersteunende processen, de infrastructuur en bijbehorende randvoorwaarden die nodig zijn voor de AIVD om zijn werk te doen. Op nationaal gebied werkt de DG AIVD nauw samen met publieke en private veiligheidspartners en onderhoudt zij contacten met inlichtingen- en veiligheidsdiensten in internationaal verband", zo laat de AIVD weten.
