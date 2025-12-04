Nieuws
Android breidt 30 seconden pauze bij verdachte telefoontjes verder uit

donderdag 4 december 2025, 11:06 door Redactie, 1 reacties

Google heeft besloten om de 30 seconden pauze bij verdachte telefoontjes op Androidtelefoons verder uit te breiden. Volgens het techbedrijf moet dit gebruikers tegen bankhelpdeskfraude beschermen. Wanneer er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zal het pauzescherm verschijnen. Ten eerste moet de gebruiker een app van een bank of financiële instelling openen die meedoet aan de scambescherming van Google.

Vervolgens moet de gebruiker schermdelen hebben ingeschakeld en worden gebeld door een telefoonnummer dat niet in de contacten staat opgeslagen. Wanneer er aan deze drie voorwaarden wordt voldaan verschijnt er een waarschuwingsvenster dat er waarschijnlijk sprake is van fraude. Vervolgens krijgen gebruikers de optie om het gesprek te beeindigen en het schermdelen te stoppen. De waarschuwing blijft 30 seconden in beeld voordat die verdwijnt en het gesprek kan worden voortgezet.

Volgens Google proberen telefonische oplichters slachtoffers schermdelen in te laten schakelen, om zo gevoelige informatie te achterhalen, frauduleuze transacties uit te voeren of schadelijke apps te installeren. Google testte de scambescherming eerst in het Verenigd Koninkrijk, waarna die ook werd getest met bank-apps in Brazilië en India. Het techbedrijf laat nu weten dat de maatregel is ingeschakeld voor de meeste grote Britse banken. Daarnaast is er ook een test met Amerikaanse banken gestart en met andere soorten financiële apps.

Afbeelding van pauzescherm bij verdacht telefoongesprek

Vandaag, 11:28 door Named
Wie betaald deze 30 seconden aan belkosten in het geval dat het geen scam is?
Ik neem aan dat je dit dan mag declareren bij google?

Natuurlijk is het beschermen tegen oplichting heel fijn, maar ik kijk ook graag naar de andere consequenties.
Wat nu als deze blokkade word uitgebreid met veel meer trigger criteria, waardoor deze vaker optreed?
Als een legale (met goede intentie) call center bij elk telefoontje 30 seconden moet wachten, dan lopen de kosten snel op.
Hoe kunnen deze kosten eerlijk verdeeld worden?
