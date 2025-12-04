Android breidt 30 seconden pauze bij verdachte telefoontjes verder uit

Google heeft besloten om de 30 seconden pauze bij verdachte telefoontjes op Androidtelefoons verder uit te breiden. Volgens het techbedrijf moet dit gebruikers tegen bankhelpdeskfraude beschermen. Wanneer er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan zal het pauzescherm verschijnen. Ten eerste moet de gebruiker een app van een bank of financiële instelling openen die meedoet aan de scambescherming van Google.
Vervolgens moet de gebruiker schermdelen hebben ingeschakeld en worden gebeld door een telefoonnummer dat niet in de contacten staat opgeslagen. Wanneer er aan deze drie voorwaarden wordt voldaan verschijnt er een waarschuwingsvenster dat er waarschijnlijk sprake is van fraude. Vervolgens krijgen gebruikers de optie om het gesprek te beeindigen en het schermdelen te stoppen. De waarschuwing blijft 30 seconden in beeld voordat die verdwijnt en het gesprek kan worden voortgezet.
Volgens Google proberen telefonische oplichters slachtoffers schermdelen in te laten schakelen, om zo gevoelige informatie te achterhalen, frauduleuze transacties uit te voeren of schadelijke apps te installeren. Google testte de scambescherming eerst in het Verenigd Koninkrijk, waarna die ook werd getest met bank-apps in Brazilië en India. Het techbedrijf laat nu weten dat de maatregel is ingeschakeld voor de meeste grote Britse banken. Daarnaast is er ook een test met Amerikaanse banken gestart en met andere soorten financiële apps.
Afbeelding van pauzescherm bij verdacht telefoongesprek
