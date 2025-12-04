Overheid gaat stoppen met gebruik van Google Analytics op vacaturesite

De overheid gaat stoppen met het gebruik van Google Analytics op de eigen vacaturesite en wil dit door een Europees alternatief vervangen, zo heeft demissionair minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken laten weten. De bewindsman reageerde op Kamervragen van het CDA over de website werkenvoornederland.nl, waarop Google Analytics draait.

Bij het bezoek van de website worden ip-adres, browsergegevens en het klikgedrag van bezoekers verwerkt door Google, aldus Rijkaart. Deze verwerking vindt volgens de bewindsman plaats via de Google Analytics 4 (GA4) voorwaarden. Rijkaart voegt toe dat dit inhoudt dat het verwerken van gegevens door Google tot een minimum is beperkt. "Overigens wordt er momenteel gewerkt aan de uitfasering van Google Analytics en de overstap naar een Europees alternatief." Welk alternatief dit is wordt niet vermeld.

In 2022 waarschuwde de Autoriteit Persoonsgegevens nog dat het gebruik van Google Analytics mogelijk binnenkort niet meer zou zijn toegestaan. De AP deed onderzoek naar de analyticssoftware van Google en meldde vervolgens dat het onderzoek was afgerond en de conclusie later bekend zou worden gemaakt. Dat lijkt niet te zijn gebeurd. Wel maakte de toezichthouder onder de Wet open overheid (Woo) dit jaar verschillende documenten over de analyticssoftware openbaar. Ook het CDA wilde weten hoe het staat met het onderzoek van de AP naar Google Analytics en het mogelijke verbod op het gebruik hiervan.

Rijkaart laat daarover weten dat de AP inderdaad geen besluit heeft gepubliceerd. Aanleiding is dat een partij die van Google Analytics gebruikmaakte hierover door de toezichthouder is berispt. "Berispingen worden, conform het openbaarmakingsbeleid van de AP, niet openbaar gemaakt. In het onderzoek ging het om doorgifte van persoonsgegevens naar de VS, wat in strijd kan zijn met de AVG", legt de minister verder uit.

"Nu geldt echter een adequaatheidsbesluit voor de VS (Data Privacy Framework). Hierdoor voldoet doorgifte naar de VS, voor zover er is voldaan aan het DPF, ook aan de eisen van de AVG die gelden voor doorgifte. Het onderzoek naar Google Analytics versie 3 is daarmee ook niet één op één door te trekken naar het gebruik van Google Analytics op dit moment", voegt Rijkaart toe. Volgens de bewindsman ligt een totaalverbod op het gebruik van Google Analytics opgelegd door de AP nu niet voor de hand.

De minister laat verder weten dat het ook niet aan de Autoriteit Persoonsgegevens is om een oordeel te vellen over de diensten die door Google worden geleverd, aangezien het Europese hoofdkantoor van Google in Ierland is gevestigd. "Ook vanuit cookiewetgeving is dit niet aan de AP, omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de bevoegde toezichthouder is."