Onderzoek Coinbase wijst politie naar honderden mogelijke fraudeslachtoffers

De politie is dankzij onderzoek van cryptobeurs Coinbase en Europol honderden mogelijke fraudeslachtoffers in Nederland op het spoor gekomen. Deze personen zouden soms tienduizenden euro's naar oplichters hebben overgemaakt. Het gaat dan specifiek om vacaturefraude en beleggingsfraude, zo laat de politie vandaag weten. Bij vacaturefraude denken slachtoffers dat ze een baan hebben, maar worden vervolgens misleid om allerlei geld naar de oplichters over te maken. Bij beleggingsfraude, ook wel boilerroomfraude genoemd, worden gedupeerden verleid om te beleggen, waarbij criminelen er vervolgens met het geïnvesteerde geld vandoor gaan.

Coinbase deed onderzoek naar verdachte wallets op het eigen platform. Uit het onderzoek bleek dat er ongeveer driehonderd Nederlandse klanten van Coinbase cryptovaluta overmaakten naar verdachte wallets. Volgens Coinbase worden deze wallets gebruikt om mensen op te lichten. De cryptobeurs waarschuwde vervolgens de Nederlandse politie, die nu met de mogelijke slachtoffers contact zoekt. De schadebedragen lopen op tot tienduizenden euro’s per persoon.

De politie stuurt gedupeerden een e-mail en een brief. "De mentale impact van digitale criminaliteit, zoals beleggingsfraude, op gedupeerden is groot. Vaak nog groter dan bij traditionele criminaliteit. Veel gedupeerden van beleggingsfraude ervaren schaamte. Dit is echter nergens voor nodig", aldus de politie. Die adviseert mensen om een "vier ogen beleid" toe te passen en dergelijke situaties met mensen te bespreken die men vertrouwt.