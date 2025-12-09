Firefox biedt Windows-gebruikers versleutelde back-up van browsegegevens

Mozilla heeft vandaag een nieuwe versie van Firefox gelanceerd die Windows-gebruikers de optie biedt om lokaal versleutelde back-ups van hun browsegegevens te maken. Het gaat dan bijvoorbeeld om bookmarks, geopende tabs en opgeslagen wachtwoorden en andere gegevens. Andere besturingssystemen zullen volgens de Firefox-ontwikkelaar snel volgen. De browser zal de back-ups, die met een wachtwoord kunnen worden versleuteld, dagelijks maken.
Bij een schone installatie van Firefox kan de back-up vervolgens worden teruggezet en kan de gebruiker doorgaan alsof er niets is gebeurd, aldus de uitleg van Mozilla. De feature is op dit moment alleen beschikbaar voor Windows, maar komt op korte termijn beschikbaar voor andere systemen. Daarnaast zijn met Firefox 146 verschillende kwetsbaarheden verholpen. Updaten naar de nieuwste Firefox-versie kan via de automatische updatefunctie en Firefox.com.
