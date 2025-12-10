Politieke partijen willen niet dat Belastingdienst naar Microsoft overstapt

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen niet dat de Belastingdienst naar Microsoft 365 overstapt, zo blijkt uit Kamervragen aan demissionair staatssecretarissen Van Marum voor Digitalisering en Heijnen van Financiën. Heijnen had laatst in een reactie op eerder gestelde Kamervragen laten weten dat de Belastingdienst een aantal alternatieve scenario’s heeft uitgewerkt, maar er op dit moment en binnen afzienbare termijn geen geschikt alternatief beschikbaar is voor de huidige situatie waarin de Belastingdienst zich bevindt, en de dienst wel naar Microsoft 365 moet overstappen.

Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA), El Boujdaini (D66) en Dassen (Volt) hebben nu aanvullende Kamervragen aan de bewindslieden gesteld, waarin ze duidelijk maken dat de fiscus niet naar Microsoft 365 moet overstappen. "Deelt u de mening dat, gezien (geo)politieke ontwikkelingen en de duidelijke wens van de Kamer om de digitale autonomie van Nederland te bevorderen, de overstap van de Belastingdienst naar Microsoft alsnog heroverwogen dient te worden?"

De twee bewindslieden moeten ook duidelijk maken of ze bereid zijn om, in samenwerking met de Belastingdienst, te kijken welke aanvullende middelen, expertise of capaciteit nodig zijn om alsnog af te zien van de overstap naar Microsoft en zo snel mogelijk een Europees alternatief te realiseren. "Welke ‘workarounds’ worden nu gebruikt door ambtenaren in hun digitale werkomgeving? Bent u bereid om te onderzoeken of deze belemmeringen weg te nemen zijn zonder de overstap naar Microsoft te maken?", vragen de Kamerleden verder.

Heijnen en Van Marum moeten ook laten weten of ze het ermee eens zijn dat de Belastingdienst in 2021, door uit te gaan van Microsoft 365 en Windows 11 als “gouden standaard”, geen gedegen onderzoek heeft gedaan naar Europese alternatieven. Daarnaast willen Kathmann, El Boujdaini en Dassen weten of de staatssecretarissen ook vinden dat de door de Belastingdienst uitgewerkte scenario's onvolledig zijn, omdat ze in de basis uitgaan van een werkomgeving die is ingericht voor Microsoft.

"Acht u het acceptabel dat het mailverkeer van de Belastingdienst onder Amerikaanse surveillancewetgeving zoals de CLOUD Act, sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en Executive Order 12333 komt te vallen? Hoe verhoudt dit zich tot de fiscale geheimhoudingsplicht?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook duidelijkheid of de Belastingdienst bij de exitstrategie om los te komen van Microsoft ook van Microsoft afhankelijk is.

"Kunt u deze vragen afzonderlijk van elkaar beantwoorden en toezeggen dat u, tot deze beantwoord zijn, zich ten volste in zal spannen om een Europees alternatief voor de kantoorautomatisering van de Belastingdienst alsnog mogelijk te maken?", vragen de drie Kamerleden als laatste. Van Marum en Heijnen hebben drie weken om de in totaal 28 Kamervragen te beantwoorden.