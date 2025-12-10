Nieuws
Politieke partijen willen niet dat Belastingdienst naar Microsoft overstapt

woensdag 10 december 2025, 14:40 door Redactie, 9 reacties

Meerdere partijen in de Tweede Kamer willen niet dat de Belastingdienst naar Microsoft 365 overstapt, zo blijkt uit Kamervragen aan demissionair staatssecretarissen Van Marum voor Digitalisering en Heijnen van Financiën. Heijnen had laatst in een reactie op eerder gestelde Kamervragen laten weten dat de Belastingdienst een aantal alternatieve scenario’s heeft uitgewerkt, maar er op dit moment en binnen afzienbare termijn geen geschikt alternatief beschikbaar is voor de huidige situatie waarin de Belastingdienst zich bevindt, en de dienst wel naar Microsoft 365 moet overstappen.

Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA), El Boujdaini (D66) en Dassen (Volt) hebben nu aanvullende Kamervragen aan de bewindslieden gesteld, waarin ze duidelijk maken dat de fiscus niet naar Microsoft 365 moet overstappen. "Deelt u de mening dat, gezien (geo)politieke ontwikkelingen en de duidelijke wens van de Kamer om de digitale autonomie van Nederland te bevorderen, de overstap van de Belastingdienst naar Microsoft alsnog heroverwogen dient te worden?"

De twee bewindslieden moeten ook duidelijk maken of ze bereid zijn om, in samenwerking met de Belastingdienst, te kijken welke aanvullende middelen, expertise of capaciteit nodig zijn om alsnog af te zien van de overstap naar Microsoft en zo snel mogelijk een Europees alternatief te realiseren. "Welke ‘workarounds’ worden nu gebruikt door ambtenaren in hun digitale werkomgeving? Bent u bereid om te onderzoeken of deze belemmeringen weg te nemen zijn zonder de overstap naar Microsoft te maken?", vragen de Kamerleden verder.

Heijnen en Van Marum moeten ook laten weten of ze het ermee eens zijn dat de Belastingdienst in 2021, door uit te gaan van Microsoft 365 en Windows 11 als “gouden standaard”, geen gedegen onderzoek heeft gedaan naar Europese alternatieven. Daarnaast willen Kathmann, El Boujdaini en Dassen weten of de staatssecretarissen ook vinden dat de door de Belastingdienst uitgewerkte scenario's onvolledig zijn, omdat ze in de basis uitgaan van een werkomgeving die is ingericht voor Microsoft.

"Acht u het acceptabel dat het mailverkeer van de Belastingdienst onder Amerikaanse surveillancewetgeving zoals de CLOUD Act, sectie 702 van de Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), en Executive Order 12333 komt te vallen? Hoe verhoudt dit zich tot de fiscale geheimhoudingsplicht?", vragen de Kamerleden verder. Die willen ook duidelijkheid of de Belastingdienst bij de exitstrategie om los te komen van Microsoft ook van Microsoft afhankelijk is.

"Kunt u deze vragen afzonderlijk van elkaar beantwoorden en toezeggen dat u, tot deze beantwoord zijn, zich ten volste in zal spannen om een Europees alternatief voor de kantoorautomatisering van de Belastingdienst alsnog mogelijk te maken?", vragen de drie Kamerleden als laatste. Van Marum en Heijnen hebben drie weken om de in totaal 28 Kamervragen te beantwoorden.

Vandaag, 14:50 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ - Bijgewerkt: Vandaag, 15:02
Dit vind ik nu een goede actie van deze kamerleden.

Het helpt om de gigantische Haagse kloof tussen woorden en daden:
-- ofwel kleiner te maken;
-- ofwel althans zichtbaarder te maken, zodat er alsnog druk kan worden gezet om die kloof te verkleinen.

M.J.

P.S. Het zou aan te bevelen vallen als PvdA/GL, D66 en Volt op een inclusieve wijze ook andere partijen, inclusief de PVV, FvD en Ja21, uitnodigen om gezamenlijk aan het versterken van Nederlandse cybersoevereiniteit (wat meer inhoudt dan alleen "Cloud-soevereiniteit") te werken. Dit moet geen "links" of "rechts" project worden, of daarmee verward worden. Het moet een project zijn in het belang van alle inwoners van Nederland.

Dus graag dit uittillen boven partijpolitiek geharrewar, en bereid zijn om de eer te delen.
Vandaag, 14:51 door Anoniem
Gemakzucht dient de mens maar niet de veiligheid van de burger.
Vandaag, 14:54 door Anoniem
en heel veel burgers willen het ook niet!

maar ik ben bang dat met dat typische zwakke management dat hoogtij viert in NL dit nog een hele tijd gaat etteren... pappen en nathouden en straks de vermoorde onschuld spelen dat is hoe menig NL manager in de IT zijn werk doet. en als ie ontmaskerd wordt, dan chat-gtp-ed ie weer een fantastisch CV in elkaar voor de volgende kansloze club.... toch?

we zouden in dit land veel meer incompetentie moeten durven duiden!
Vandaag, 14:59 door Anoniem
Proton Business Suite is maar $ 13 in de maand en een grote gebruiker als de belasingdienst kan vast wel korting krijgen.

Daarnaast even libreoffice installeren en probleem opgelost
Vandaag, 15:04 door Anoniem
Wat erg dat we dit niet zelf kunnen. De belastingdienst is de belangrijkste overheidsinstantie. Alle gegevens van alle inwoners van Nederland zijn hier opgeslagen en die gegevens geven we uit handen aan Microsoft en Microsoft moet doen wat de Amerikaanse overheid van hen verwacht. Suf.
Vandaag, 15:09 door Anoniem
Probeer een Netcloud, linux desnoods, als onze data maar niet naar america gaat
Vandaag, 15:19 door karma4 - Bijgewerkt: Vandaag, 15:21
Er zijn meerdere politieke partijen welke de realiteit voor uitvoerbaarheid missen.
Het gebeuren met het falen van de ombouw van de BRP zou een waarschuwing moeten zijn, niets van geleerd.
Het zal wel weer uitdraaien op veel handjes inhuren omdat het automatiseren niet mag. Of de VS of China of N.Korea zit er wel tussen. Van alles uitbesteed aan lage lonen landen, de rest was niet van belang.
Past wel met de wens tot anarchie via de AP die alle wetgeving dubieus en een privacyinbreuk vindt.
Vandaag, 15:36 door Anoniem
Door karma4: Er zijn meerdere politieke partijen welke de realiteit voor uitvoerbaarheid missen.
Het gebeuren met het falen van de ombouw van de BRP zou een waarschuwing moeten zijn, niets van geleerd.
Het zal wel weer uitdraaien op veel handjes inhuren omdat het automatiseren niet mag. Of de VS of China of N.Korea zit er wel tussen. Van alles uitbesteed aan lage lonen landen, de rest was niet van belang.
Past wel met de wens tot anarchie via de AP die alle wetgeving dubieus en een privacyinbreuk vindt.

Wat probeer je te zeggen? Veel woorden maar kom er niet achter of je nu voor of tegen de migratie naar o365 bent ;-)
Vandaag, 15:38 door Anoniem
Door karma4: Er zijn meerdere politieke partijen welke de realiteit voor uitvoerbaarheid missen.
Het gebeuren met het falen van de ombouw van de BRP zou een waarschuwing moeten zijn, niets van geleerd.
Het zal wel weer uitdraaien op veel handjes inhuren omdat het automatiseren niet mag. Of de VS of China of N.Korea zit er wel tussen. Van alles uitbesteed aan lage lonen landen, de rest was niet van belang.
Past wel met de wens tot anarchie via de AP die alle wetgeving dubieus en een privacyinbreuk vindt.

Hou toch op. Het AP is hier niet bij betrokken.
Dit is een wens uit de TK. Die genoeg hebben van de nukken van Trump en de VS.

Of dat verder realitisch is of niet, dat mogen de techies aan hun bazen uitleggen.
Die dat weer voor de minister mogen vertalen in politieke taal.
(Dat de minister heel "moedig" is om toch de deal met MS door te zetten. Dat hij bereid is zijn cariere daar aan op te offeren. etc.)

Als de BD zo'n complex systeem opgetuigd heeft dat het niet kan migreren zonder serieuze problemen, dan hebben we als land een groter probleem. En als dat wel kan, waarom dan niet naar en ander platform dan BigTech uit de VS? (Vendor Lock-in?)
Hebben ze nog het papieren systeem achter de hand. Als noodoplossing?
