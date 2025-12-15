Nieuws
Canadese toezichthouder onderzoekt reclameborden met gezichtsscanner

maandag 15 december 2025, 10:32 door Redactie, 1 reacties

De Canadese privacytoezichthouder is na verschillende klachten van mensen een onderzoek gestart naar reclameborden die gebruikmaken van gezichtsscanners. De reclameborden zijn geplaatst bij het Union Station in Toronto. Volgens een uitleg van de fabrikant verzamelen de camera's informatie over het aantal voorbijgangers, hun geslacht en geschatte leeftijd. Afbeeldingen of gegevens die direct herleidbaar naar personen zijn worden volgens de fabrikant niet opgeslagen.

Een maand geleden plaatste een gebruiker van Reddit een foto van de reclameborden en de uitleg van de fabrikant. De Canadese privacytoezichthouder laat tegenover CTV News weten dat er naar aanleiding van klachten van mensen een onderzoek naar de reclameborden is gestart. Zo zal onder andere worden onderzocht of het gebruik van de technologie wel aan wet- en regelgeving voldoet.

Acht jaar geleden ontstond in Nederland ophef over camera's die aanwezig waren in reclameborden op NS-stations. Dat leidde onder andere tot Kamervragen. Naar aanleiding van de commotie besloot het mediabedrijf van wie de reclameborden waren om die uit te schakelen. Een jaar later meldde de Autoriteit Persoonsgegevens dat reclamebedrijven die camera's in reclameborden gebruiken om mensen te filmen hiervoor toestemming van voorbijgangers moeten hebben.

Vandaag, 10:53 door Anoniem
Is nog niks joh, op Schiphol scannen ze tot dwars door je arie voordat je naar Benidorm mag vliegen.
