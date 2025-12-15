Jaguar Land Rover meldt diefstal van salarisgegevens personeel

Bij de cyberaanval op Jaguar Land Rover (JLR) zijn ook salarisgegevens van medewerkers gestolen. Dat heeft de autofabrikant in een e-mail aan huidige en voormalige werknemers laten weten. Bij JLR werken meer dan 38.000 mensen. De autofabrikant werd in augustus getroffen door een cyberaanval waardoor de productie wekenlang kwam stil te liggen. Ook allerlei toeleveranciers werden door de aanval zwaar geraakt.

Het CMC, een non-profitorganisatie die de gevolgen van cyber-incidenten voor Britse bedrijven onderzoekt, stelde in oktober dat de aanval het Verenigd Koninkrijk omgerekend 2,2 miljard euro kost. Eerder had de Britse overheid al aangekondigd dat het garant staat voor een lening aan de getroffen autofabrikant ter waarde van 1,7 miljard euro. Zelf maakte JLR vorige maand bekend dat het na de cyberaanval zwaar verlies heeft geleden.

In een e-mail aan het personeel meldt JLR dat de aanvallers ook toegang hadden tot salarisgegevens, zo laat The Telegraph weten. Om welke gegevens het precies gaat is niet bekendgemaakt. Ook het exacte aantal getroffen medewerkers is onbekend. De Britse privacytoezichthouder ICO laat weten dat de autofabrikant het datalek heeft gemeld. Hoe de aanvallers op de systemen van Jaguar Land Rover konden inbreken is nog altijd niet bekendgemaakt.