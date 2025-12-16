Minister: online leeftijdsverificatie eenvoudig te omzeilen via VPN

Online leeftijdsverificatie is eenvoudig te omzeilen via een VPN, zo heeft demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid op Kamervragen laten weten. De bewindsman reageerde op vragen van de ChristenUnie over het dwingen van seksadvertentieplatforms tot het uitvoeren van een leeftijdsverificatie. De minister stelt dat de meeste van deze platforms leeftijdscontroles uitvoeren, maar dat die niet waterdicht lijken.

De bewindsman ziet echter verschillende problemen met verplichte online leeftijdsverificatie. "Een online leeftijdsverificatie vergt een zorgvuldige afweging tussen de verwerking van persoonsgegevens, het na te streven doel en de effectiviteit van de maatregel. Een online leeftijdsverificatie kan makkelijk worden omzeild door bijvoorbeeld het gebruik van een VPN. Een dergelijke verificatie is bovendien geen garantie dat de persoon die de leeftijdscheck heeft uitgevoerd, ook daadwerkelijk de sekswerker achter de advertentie is."

De minister voegt toe dat de gegevens van sekswerkers ook bijzondere persoonsgegevens zijn. "Omdat de maatregel in dit kader naar verwachting een beperkte effectiviteit heeft en leidt tot verwerking van bijzondere persoonsgegevens, moet een dergelijke stap zeer goed gemotiveerd worden." Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) doet onderzoek naar de sekswerkbranche en ook sekswerkadvertentieplatforms. Een wettelijke grondslag voor verplichte leeftijdsverificatie voor deze platforms wordt in dit onderzoek meegenomen. Aan de hand van het onderzoek komt de minister met een plan van aanpak.

In het Verenigd Koninkrijk is deze zomer wetgeving van kracht geworden waardoor Britten bij het bezoeken van allerlei websites leeftijdsverificatie moeten ondergaan. Na invoering van deze leeftijdsverificatie rapporteerden VPN-providers een toename onder Britse gebruikers. "In het Verenigd Koninkrijk is de Online Safety Act ingevoerd, die vereist dat gebruikers hun identiteitsbewijs uploaden voor toegang tot bepaalde inhoud, maar het systeem wordt vaak omzeild via VPN-verbindingen", zo stelde de commissie Digitale Zaken in een recent verslag.