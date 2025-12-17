Nieuws
Kabinet wil banken voor klantonderzoek aansluiten op Basisregistratie Personen

woensdag 17 december 2025, 10:36 door Redactie, 9 reacties

Het demissionaire kabinet wil dat banken voor klantonderzoek worden aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Wetgeving die dit mogelijk moet maken zal binnenkort ter consultatie worden aangeboden. Dat laten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan we banken aansluiten op de BRP. Dit doen we op een veilige en proportionele manier", aldus de bewindsmannen. "Wanneer de anti-witwasverordening van toepassing is, zullen banken veel gegevens (opnieuw) moeten uitvragen en die vervolgens periodiek moeten verifiëren. Door banken met de juiste waarborgen aan te sluiten op de BRP zorgen we ervoor dat klanten niet meer veelvuldig hun gegevens hoeven te delen."

De ministers claimen dat de beoogde aansluiting alleen "proportionele gegevensuitwisseling" mogelijk zal maken. "Alleen gegevens die banken wettelijk nodig hebben voor klantonderzoek – en duidelijke waarborgen bevatten tegen misbruik en ongewenste datatoegang. Banken zullen enkel toegang krijgen tot BRP-gegevens voor klantonderzoek van natuurlijke personen en hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld bij kinderen)."

In de beslisnota die met de Kamerbrief is meegestuurd staat dat het de banken zijn die toegang tot de BRP willen. "Mogelijk dat ING begint over de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de aansluiting van banken hierop. Wij werken, samen met BZK, aan een voorstel om dit te regelen, zodat banken toegang tot o.a. de BSN hebben van consumenten en dit niet meer bij klanten hoeven uit te vragen."

De BRP-aansluiting moet ervoor zorgen dat banken eenmalig bestaande gegevens kunnen opvragen en verifiëren en vervolgens (periodiek) vooraf afgebakende gegevens uit de BRP kunnen opvragen en verifiëren. Het gaat hier met name om het BSN-nummer wat banken straks onder de nieuwe anti-witwasverordening verwerken, zo staat in de beslisnota verder vermeld. Daarin wordt ook benadrukt dat de aansluiting vanwege privacy en proportionaliteit een zorgvuldige afweging vraagt. "De wetgeving moet goed onderbouwd zijn." Het wetsvoorstel zou rond de jaarwisseling ter consultatie moeten worden aangeboden.

Vandaag, 10:50 door Anoniem
Tja, want banken zijn zo betrouwbaar, en al helemaal de ING. (Illegale wapenhandel)
Vandaag, 10:51 door Anoniem
Dit doen we op een veilige en proportionele manier
Eh... Die bank is gewoon een COMMERCIELE toko. Er bestaat geen 'veilige' manier. Het wordt hoe dan ook weer de data van de burgers op straat gooien. Zoals deze overheid zo graag doet.

Sch**t aan de burger. Die moet z'n waffel houden en dokken. Verder niet.
vanwege privacy en proportionaliteit een zorgvuldige afweging vraagt
Die afweging is simpel: Niet doen. Ofwel: NEE!
De ministers claimen dat de beoogde aansluiting alleen "proportionele gegevensuitwisseling" mogelijk zal maken.
Mooi. Dan wordt er dus niks uitgewisseld.
Maar dit zal wel weer betekenen: ze krijgen alles wat ze ook maar krijgen kunnen - alleen nu in overheids taal.
Vandaag, 10:56 door Anoniem
gewoon een goed idee.

Ik zeg doen.
Vandaag, 10:58 door Anoniem
Dit doen we op een veilige en proportionele manier

Elke keer als dit er staat krijg ik de kriebels. Want vaak blijkt het uiteindelijk toch niet zo veilig of proportioneel, en/of is het het begin van function creep.
Vandaag, 10:59 door Anoniem
Laat banken gewoon digiD gebruiken dan kunnen we stoppen met die KYC onzin.
Vandaag, 11:17 door Anoniem
Banken verzorgen ondertussen zoveel controles en wetgeving voor de overheid dat we ze beter kunnen nationaliseren.

Eigenlijk zijn we er al. Aandelen Volksbank (mooie naam ervoor)\ASN bank zijn in handen van de staat.
Geef iedereen vanuit deze bank een basisrekening. Ontvangen en betalen, dat is alles.
Deze bank, doet dan ook de overheidscontroles.

Wil je fancy dingen zoals internetbankieren, aandelen. hypotheek of welk (financieel) product dan ook dan doe je dat bij een commerciële bank die de controles van de volksbank gebruikt. Elke actie die gecontroleerd zou moeten worden volgens de wet (bijv. betalingen boven de €25.000,- ivm terrorisme financiering) worden daarheen gestuurd en de volksbank doet de daadwerkelijke controles.
Voordeel voor de commerciëlen: ze kunnen zich concentreren op hun bussiness i.p.v. iedereen weren met een potentieel risico
Voordeel voor de staat:1 punt om aan te spreken
Voordeel voor de consument: Je data wordt maar door één instantie gecontroleerd en gegarandeerd een rekening (ook als je geweigerd wordt vanwege je naam of afkomst).
Vandaag, 11:30 door Anoniem
Prutsers. Doe het dan meteen goed, en gooi de hele burgerdatahandel in Palantir.
Vandaag, 11:36 door Anoniem
Door Anoniem: Laat banken gewoon digiD gebruiken dan kunnen we stoppen met die KYC onzin.

Zelfde laken en pak. DigiD koppelt ook met BRP.
Vandaag, 11:47 door Anoniem
Door Anoniem: Banken verzorgen ondertussen zoveel controles en wetgeving voor de overheid dat we ze beter kunnen nationaliseren.

Eigenlijk zijn we er al. Aandelen Volksbank (mooie naam ervoor)\ASN bank zijn in handen van de staat.
Geef iedereen vanuit deze bank een basisrekening. Ontvangen en betalen, dat is alles.
Deze bank, doet dan ook de overheidscontroles.

Wil je fancy dingen zoals internetbankieren, aandelen. hypotheek of welk (financieel) product dan ook dan doe je dat bij een commerciële bank die de controles van de volksbank gebruikt. Elke actie die gecontroleerd zou moeten worden volgens de wet (bijv. betalingen boven de €25.000,- ivm terrorisme financiering) worden daarheen gestuurd en de volksbank doet de daadwerkelijke controles.
Voordeel voor de commerciëlen: ze kunnen zich concentreren op hun bussiness i.p.v. iedereen weren met een potentieel risico
Voordeel voor de staat:1 punt om aan te spreken
Voordeel voor de consument: Je data wordt maar door één instantie gecontroleerd en gegarandeerd een rekening (ook als je geweigerd wordt vanwege je naam of afkomst).

Ik moet zeggen dat ik dit best een aardig idee vind.
