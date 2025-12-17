Kabinet wil banken voor klantonderzoek aansluiten op Basisregistratie Personen

Het demissionaire kabinet wil dat banken voor klantonderzoek worden aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Wetgeving die dit mogelijk moet maken zal binnenkort ter consultatie worden aangeboden. Dat laten demissionair ministers Heinen van Financiën en Van Oosten van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

"Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaan we banken aansluiten op de BRP. Dit doen we op een veilige en proportionele manier", aldus de bewindsmannen. "Wanneer de anti-witwasverordening van toepassing is, zullen banken veel gegevens (opnieuw) moeten uitvragen en die vervolgens periodiek moeten verifiëren. Door banken met de juiste waarborgen aan te sluiten op de BRP zorgen we ervoor dat klanten niet meer veelvuldig hun gegevens hoeven te delen."

De ministers claimen dat de beoogde aansluiting alleen "proportionele gegevensuitwisseling" mogelijk zal maken. "Alleen gegevens die banken wettelijk nodig hebben voor klantonderzoek – en duidelijke waarborgen bevatten tegen misbruik en ongewenste datatoegang. Banken zullen enkel toegang krijgen tot BRP-gegevens voor klantonderzoek van natuurlijke personen en hun vertegenwoordigers (bijvoorbeeld bij kinderen)."

In de beslisnota die met de Kamerbrief is meegestuurd staat dat het de banken zijn die toegang tot de BRP willen. "Mogelijk dat ING begint over de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) en de aansluiting van banken hierop. Wij werken, samen met BZK, aan een voorstel om dit te regelen, zodat banken toegang tot o.a. de BSN hebben van consumenten en dit niet meer bij klanten hoeven uit te vragen."

De BRP-aansluiting moet ervoor zorgen dat banken eenmalig bestaande gegevens kunnen opvragen en verifiëren en vervolgens (periodiek) vooraf afgebakende gegevens uit de BRP kunnen opvragen en verifiëren. Het gaat hier met name om het BSN-nummer wat banken straks onder de nieuwe anti-witwasverordening verwerken, zo staat in de beslisnota verder vermeld. Daarin wordt ook benadrukt dat de aansluiting vanwege privacy en proportionaliteit een zorgvuldige afweging vraagt. "De wetgeving moet goed onderbouwd zijn." Het wetsvoorstel zou rond de jaarwisseling ter consultatie moeten worden aangeboden.