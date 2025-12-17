Amerikaanse overheid nog altijd grootste sponsor Tor Project

De Amerikaanse overheid is nog altijd de grootste sponsor van het Tor Project, maar het aandeel is wel aan het afnemen. Dat blijkt uit de laatste financiële cijfers die de organisatie publiceerde. Dagelijks maken miljoenen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen en gecensureerde websites te bezoeken. Het Tor Project is een non-profitorganisatie die volledig dankzij giften bestaat.

Voor het fiscale jaar 2023-2024 heeft het Tor Project de inkomsten gepubliceerd. Het gaat in totaal om een bedrag van bijna 7,3 miljoen dollar. Meer dan 2,5 miljoen dollar daarvan was afkomstig van de Amerikaanse overheid. Het is daarmee verantwoordelijk voor 35 procent van de inkomsten van het Tor Project. In het fiscale jaar 2021-2022 was dit nog bijna 54 procent. Individuele donaties waren goed voor een bedrag van 1,1 miljoen dollar.

Het Tor Project is al geruime tijd bezig om minder afhankelijk van de financiering van de Amerikaanse overheid te worden. "Maar er is nog veel meer werk te doen", aldus Al Smith van het Tor Project. Hij merkt op dat de organisatie veel vragen krijgt, en veel FUD ziet, over de financiering door de Amerikaanse overheid. In een blogposting geeft Smith meer uitleg waar het geld van de Amerikaanse autoriteiten voor is bedoeld en van welke overheidsinstanties het precies afkomstig is.

Verder geeft het Tor Project een overzicht van de uitgaven. Het grootste deel van de inkomsten gaat op aan salarissen en belastingen. Afsluitend laat Smith weten dat het jaarlijkse budget van het Tor Project volledig wordt overschaduwd door wat de tegenstanders uitgeven aan het onderdrukken van het recht dat mensen hebben op privacy en anonimiteit, en het veranderen van de wereld in een gevaarlijkere en minder vrije plek.

Financiële cijfers Tor Project 2023-2024