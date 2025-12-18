Nieuws
Politie test FraudeFoon om burgers oplichters te laten herkennen

donderdag 18 december 2025, 09:55 door Redactie, 2 reacties

De politie heeft gisteren een eerste test met de FraudeFoon uitgevoerd, om burgers zo oplichters te laten herkennen. Bewoners in de Rotterdamse buurt Ommoord konden twee gesprekken met een zogenaamde bankmedewerker en nepagent oefenen. In beide gesprekken komen veelvoorkomende kenmerken van oplichting voorbij, zoals tijdsdruk, dreiging, het vragen om gegevens, betalingen en het scheppen van vertrouwen. "Dat is het moment om bewustwording te creëren", aldus de politie.

De politie zal de FraudeFoon de komende tijd op meerdere locaties inzetten, waarbij wijkagenten met omwonenden in gesprek gaan om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van babbeltrucs. Dit jaar registreerde de politie tussen januari en november meer dan 10.000 incidenten met nepagenten. De politie adviseert mensen om alert te zijn op verdachte situaties en die direct te melden. Ook wordt opgeroepen om preventietips met ouders, grootouders of andere personen te delen die kwetsbaar voor dergelijke fraude zijn.

Reacties (2)
Vandaag, 10:30 door Anoniem
eh welke wijkagent?????ik zie hem of haar niet...in de wijk
Ps.heb ik wat gemist
Vandaag, 10:35 door Anoniem
Als objectbeveiliger was ik getraind in het herkennen van verschillende oplichterstrucs. De informatie kwam van Hoffman recherchebureau die een hele lijst publiceerde.

Er zijn in de afgelopen jaren echt tientallen pogingen ondernomen om mij op te lichten, maar geen enkel daarvan is geslaagd omdat ik weet hoe criminelen werken en welke nonsens-verhalen ze ophangen.

Dus ik kan mij wel voorstellen dat ongetrainde ouderen makkelijker op die manier zijn op te lichten. Het is daarom een goed initiatief van de politie om juist de zwaksten onder ons beter te beschermen.
