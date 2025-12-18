SonicWall dicht actief aangevallen kwetsbaarheid in SMA1000-gateways

SonicWall heeft updates uitgebracht voor een kwetsbaarheid in de SMA1000-gateways die actief bij aanvallen is misbruikt voordat een patch beschikbaar was. Het beveiligingslek (CVE-2025-40602) is gecombineerd met een andere kwetsbaarheid (CVE-2025-23006) waardoor een ongeauthenticeerde aanvaller op kwetsbare systemen code met rootrechten kan uitvoeren.

De Secure Mobile Access (SMA) appliance is een apparaat dat als gateway wordt gebruikt om gebruikers bijvoorbeeld op het bedrijfsnetwerk te laten inloggen. Het biedt onder andere vpn-functionaliteit en load balancing. CVE-2025-23006 is een beveiligingslek dat een ongeauthenticeerde aanvaller op afstand commando's op het systeem laat uitvoeren. Via CVE-2025-40602 kan een aanvaller die toegang tot een gecompromitteerde SMA1000 heeft zijn rechten verhogen.

Op 22 januari kwam SonicWall met een beveiligingsupdate voor CVE-2025-23006. Gisterenavond verscheen een patch voor CVE-2025-4060. SonicWall dankte het Microsoft Threat Intelligence Center en de Google Threat Intelligence Group voor het rapporteren van de twee kwetsbaarheden.