Kabinet verwacht dat supercomputer Groningse 'AI-fabriek' eind 2027 gereed is

Het demissionaire kabinet verwacht dat de supercomputer van de 'AI-fabriek' die in Groningen zal worden gebouwd eind 2027 of begin 2028 gereed voor gebruik is. Dat heeft demissionair minister Karremans van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. De Groningse 'AI-fabriek' bestaat uit een AI-expertisecentrum en een AI-geoptimaliseerde supercomputer. De start van het AI-expertisecentrum wordt volgend jaar april verwacht.

Afgelopen oktober maakte het kabinet bekend dat er voor de 'AI-fabriek' een investering van 200 miljoen euro beschikbaar is. Karremans stelt dat de voorbereidingen voor het beschikken van de subsidie aan het consortium voor de 'AI-fabriek' in de afrondende fase zijn. "De start van het AI-expertisecentrum is voorzien in april 2026. Naar verwachting is de openstelling van de AI-supercomputer in eind 2027 of begin 2028 voorzien", voegt de minister toe.

Karremans laat weten dat niet precies kan worden gezegd wanneer de AI-supercomputer is gebouwd, omdat dit afhankelijk is van de aanbesteding via de European High Performance Computing Joint Undertaking. Dit is een partnerschap tussen de EU, Europese landen en bedrijven dat de ontwikkeling van een "supercomputing ecosysteem" tot doel heeft. Tevens stelt de bewindsman dat het belangrijk is dat (potentiële) gebruikers van de supercomputer zo snel mogelijk aan de slag kunnen met het voorbereiden van aanvragen om te kunnen rekenen.

Met de investering in de 'AI-fabriek' in Groningen zet het kabinet volgens Karremans een belangrijke eerste stap in het versterken van de AI-infrastructuur in Nederland. "Om AI-infrastructuur initiatieven succesvol op te schalen, is nauwe samenwerking nodig met de private sector, kennisinstellingen, lokale overheden, publieke organisaties en andere relevante partners. Het kabinet blijft zich actief inzetten om deze samenwerking te stimuleren en verdere ontwikkelingen in AI-infrastructuur te ondersteunen", besluit de minister zijn brief.