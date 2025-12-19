'Gladinet CentreStack file servers doelwit van ransomware-aanvallen'

Gladinet CentreStack file servers zijn het doelwit van ransomware-aanvallen, zo stelt securitybedrijf Curated Intelligence. De aanvallen zouden het werk zijn van de criminelen achter de Cl0p-ransomware. Gladinet CentreStack is een oplossing waarmee organisaties bestanden via browsers, mobiele apps en gekoppelde schijven kunnen opslaan en uitwisselen, zonder dat hiervoor een vpn is vereist. Volgens Gladinet maken duizenden bedrijven in 49 landen gebruik van de oplossing.
De aanvallers zouden toegang tot de file server weten te krijgen en vervolgens allerlei gegevens stelen. Als de aangevallen organisatie het gevraagde losgeld niet betaald dreigen de criminelen de buitgemaakte data openbaar te maken. De Cl0p-ransomwaregroep heeft in het verleden vaker bestandsuitwisselingssoftware aangevallen, waaronder MOVEit Transfer, Cleo’s LexiCom, VLTransfer en Harmony software, Accellion FTA, PaperCut en GoAnywhere MFT. Onlangs wist de groep ook allerlei bedrijven via kwetsbaarheden in Oracle E-Business Suite af te persen.
Hoe de aanvallers precies toegang tot Gladinet CentreStack weten te krijgen wordt niet door Curated Intelligence gemeld. Vorige week waarschuwde securitybedrijf Huntres dat meerdere organisaties zijn gehackt via een kwetsbaarheid in Gladinet CentreStack. In april en oktober was CentreStack ook het doelwit van aanvallen, waarbij verschillende kwetsbaarheden werden misbruikt.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.