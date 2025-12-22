'Aanvallers dreigen PornHub-gebruikers af te persen met gestolen gegevens'

Aanvallers hebben gedreigd PornHub-gebruikers direct te benaderen om hen af te persen met gestolen gegevens, zo laat de website in een update over het datalek weten. Een groep criminelen genaamd ShinyHunters beweert allerlei data van PornHub-gebruikers in handen te hebben. Volgens de groep heeft het gegevens van 201 miljoen geregistreerde gebruikers buitgemaakt, waarvan 1,5 miljoen Nederlandse accounts.
Het zou gaan om e-mailadressen, zoekopdrachten, activiteitstype, locatie, video-URL, videonaam, keywords van de video en het moment van de activiteit. De gegevens zouden gaan over de jaren 2016 tot en met 2023. Of deze gebruikersdata ook daadwerkelijk is buitgemaakt heeft PornHub nog niet bevestigd. De website waarschuwde Premium-gebruikers op 12 december dat het te maken had gekregen met een datalek waarbij aanvallers persoonlijke informatie in handen hebben gekregen.
In een nieuwe update over het incident laat de website weten dat de aanvallers verantwoordelijk voor het datalek hebben gedreigd om getroffen Premium-gebruikers direct te benaderen om hen af te persen. "Je kunt daarom e-mails ontvangen waarin wordt beweerd dat ze je persoonlijke informatie hebben. Ter herinnering, we zullen nooit via e-mail om je wachtwoord of betaalinformatie vragen."
