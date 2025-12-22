Boa's krijgen niet vanaf januari toegang tot het rijbewijsregister

Boa's krijgen vanaf januari toch geen toegang tot het rijbewijsregister. De nieuwe beoogde datum is nu 1 april volgend jaar. Dat laat demissionair staatssecretaris Aartsen in een brief aan de Tweede Kamer weten. Het demissionaire kabinet wil dat boa's in onder andere het openbaar vervoer en de openbare ruimte voor het uitvoeren van identiteitscontroles toegang tot het rijbewijzenregister krijgen. Aartsen presenteerde daarvoor eerder dit jaar een ministeriële regeling.

Boa’s mogen op basis van hun opsporingsbevoegdheid onder meer boetes opleggen. Ook hebben zij de wettelijke bevoegdheid om de identiteit van burgers vast te stellen. Wanneer het niet mogelijk is om de identiteit van iemand vast te stellen, bijvoorbeeld omdat die zijn identiteitsbewijs niet bij zich heeft, moet de politie ter plekke komen. De politie gebruikt onder andere het rijbewijzenregister om vervolgens de identiteit van de persoon in kwestie vast te stellen.

Het rijbewijzenregister bevat de foto’s van alle rijbewijshouders in Nederland. De politie kan het gezichtsprofiel van de staande gehouden persoon vergelijken met de pasfoto uit het rijbewijzenregister. Volgens Aartsen is het ondersteunen van boa’s om identiteiten vast te stellen geen taak van de politie en kost het veel capaciteit. Door boa’s toegang te geven tot de pasfoto's in het rijbewijzenregister zouden die zelfstandig de identiteit van staande gehouden personen moeten kunnen vaststellen, aldus de bewindsman.

"Gezien de vaste procedures die moeten worden doorlopen en het feit dat het om persoonsgegevens gaat, moet zorgvuldig worden gehandeld. Dit kost tijd", zo schrijft de staatssecretaris in zijn brief. Hij merkt op dat de afgelopen maanden de benodigde wijzigingen van de ministeriële regeling en de Algemene Maatregel van Bestuur ter internetconsultatie zijn aangeboden en voor externe toetsing voorgelegd, onder andere aan het Adviescollege toetsing regeldruk en de Autoriteit Persoonsgegevens.

"De internetconsultatie is in augustus afgerond. Helaas heeft het langer geduurd dan door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorzien om alle externe toetsen te ontvangen", laat Aartsen verder weten. Boa's krijgen dan ook niet vanaf 1 januari toegang tot het rijbewijsregister. Het gaat hierbij om boa's die zich met bijvoorbeeld met het handhaven van de Algemene Plaatselijke Verordening of milieuwetgeving bezighouden. Boa's in het openbaar vervoer zouden naar verwachting halverwege 2026 toegang moeten krijgen.