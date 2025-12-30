Nieuws
AP: tientallen datalekken door uploaden van persoonsgegevens naar AI-chatbots

dinsdag 30 december 2025, 09:25 door Redactie, 2 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft dit jaar al tientallen meldingen van datalekken ontvangen doordat medewerkers van organisaties persoonsgegevens van mensen uploaden naar AI-chatbots. Dat laat de privacytoezichthouder tegenover het FD weten. De krant deed navraag naar aanleiding van het gevoelige datalek bij de gemeente Eindhoven.

Vanuit de gemeente werden vele duizenden bestanden naar AI-websites geupload. Een bureau dat het datalek bij de gemeente Eindhoven onderzocht stelde dat er veel gevoelige en bijzondere categorieën van persoonsgegevens naar de chatbots waren geüpload. "Daarbij is onze inschatting dat het ook om veel betrokkenen gaat." Het zou onder andere gaan om documenten met betrekking tot de Jeugdwet, met informatie over onder andere de mentale en fysieke gezondheid van minderjarige kinderen (vaak ook broertjes en zusjes) en ouders. Ook BSN en soms zelfs een foto van het kind zijn onderdeel van het dossier.

Verder ging het ook om overdrachtsdocumenten WMO, met gegevens over onder andere fysieke en mentale gezondheid, diagnoses, verslavingen, financiële problematiek, schulden, problemen op woon en/of werkgebied, inclusief naam, adresgegevens en BSN-nummer. Tevens zijn ook reflectieverslagen van medewerkers, met besprekingen van werkprestaties en informatie over collega’s en cv’s van sollicitanten geüpload.

Dit jaar ontving de AP al tientallen meldingen van dergelijke datalekken. De toezichthouder stelt dat er een toename is ten opzichte van vorig jaar. De datalekken zouden ontstaan doordat medewerkers van organisaties op eigen initiatief AI-chatbots gebruiken, en daarbij dan experimenteren met de gratis versies, die geuploade gegevens voor allerlei doeleinden kunnen gebruiken. De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert organisaties om beleid op te stellen voor het gebruik van AI-chatbots.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 09:36 door quikfit
''De datalekken zouden ontstaan doordat medewerkers van organisaties op eigen initiatief AI-chatbots gebruiken''

Te dom om te poepen dus.
Reageer met quote
Vandaag, 09:37 door Anoniem
Bizar. Hoe knettergek ben je als je gaat experimenteren met persoonsgegevens in AI-chatbots?
Dan moet je nog een hoop leren maar als je niet zelf aanvoelt dat je dat niet moet doen dan ga je het niet leren ook.
