Ierland wil identificatieplicht voor socialmedia-accounts in Europa invoeren

Ierland wil een identificatieplicht voor socialmedia-accounts in de EU invoeren. Dit moet het gebruik van anonieme accounts tegengaan. Dat laat de Ierse vicepremier Simon Harris tegenover Extra.ie weten. Ierland, dat ook voorstander van chatcontrole is, wil het EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2026 aangrijpen om de vereiste wetgeving te introduceren. Harris claimt dat de maatregel "anonieme toetsenbordridders" moet tegengaan, die volgens de bewindsman "desinformatie" verspreiden.

Harris stelt verder dat er Europese steun is om een verbod op anonieme socialmedia-accounts in te voeren. Daarnaast wil de vicepremier strengere handhaving van de minimale leeftijd voor het registreren van socialmedia-accounts. In Ierland is die vastgesteld op 16 jaar, maar de vicepremier claimt dat deze leeftijdsgrens niet wordt gehandhaafd. "En dan is er het grotere probleem rond anonieme bots, dat niet alleen op het niveau van Ierland werk vereist.".

Harris wijst in zijn pleidooi voor strengere online leeftijdsverificatie ook naar leeftijdsgrenzen voor het aanschaffen van drank of sigaretten. Volgens de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF is dit geen eerlijke vergelijking. Online leeftijdsverificatie raakt namelijk veel meer mensen dan het geval is bij identiteitscontroles die in-persoon worden uitgevoerd. Daardoor wordt iedereen gedwongen om gevoelige persoonlijke data te delen, alleen om websites te kunnen bezoeken, diensten te gebruiken en informatie op te zoeken, aldus de EFF.

Daarnaast is leeftijdsverificatie in de fysieke wereld beperkt tot een beperkt aantal transacties, voor een bepaald aantal producten en diensten. Bij een controle in de supermarkt hoeft een klant alleen als hij bijvoorbeeld alcohol of sigaretten aanschaft kort zijn identiteitsbewijs te tonen en is dit niet vereist om alleen toegang tot de supermarkt te krijgen. Bij online leeftijdsverificatie moet allerlei gevoelige persoonlijke informatie worden geupload om toegang tot een website of dienst te krijgen. Dit zorgt volgens de EFF voor allerlei privacy- en securityproblemen die niet in de fysieke wereld bestaan.