Kamer wil opheldering over Chinese sensoren in slimme meters

De Tweede Kamer wil opheldering van demissionair ministers Van Weel van Buitenlandse Zaken en Hermans van Klimaat over de aanschaf van Chinese sensoren die in slimme meters worden gebruikt. De Telegraaf meldde gisteren dat de regionale netbeheerders Alliander, Enexis en Stedin een opdracht voor deze sensoren hebben gegund aan onder meer het Chinese Kaifa Technology, waarin het staatsbedrijf China Electronics Corporation een meerderheidsbelang heeft.

De opdracht betreft sensorcomponenten voor miljoenen nieuwe meters. Netbeheer Nederland laat tegenover De Telegraaf weten dat de aanbesteding via Europese richtlijnen is verlopen en er al producten van Kaifa in gebruik zijn. Daarnaast zegt Netbeheer Nederland ook geregeld audits uit te voeren. "Dit is een meetsensor en bevat geen schakelaar of telecommunicatietechnologie. Er is in deze audits nooit iets naar voren gekomen."

D66, CDA, VVD en ChristenUnie hebben naar aanleiding van het nieuws nu Kamervragen gesteld. "Welke risicoanalyses zijn uitgevoerd met betrekking tot nationale veiligheid en cybersecurity bij het gebruik van slimme meters, die geproduceerd zijn door bedrijven gevestigd in China?", vragen Kamerleden Boswijk en Jumelet (CDA), Peter de Groot en Van der Burg (VVD), Grinwis (ChristenUnie) en Paternotte en Klos (D66) aan de ministers.

De Kamerleden willen ook weten of er specifieke dreigingsanalyses zijn voor mogelijke beïnvloeding van het energiesysteem, door bijvoorbeeld verbruikscijfers te manipuleren of storingen te veroorzaken, wanneer apparaten in handen zijn van derde landen met "potentiële tegenstellingen". De ministers moeten ook duidelijk maken of de AIVD, MIVD of NCTV over de mogelijke dreiging advies hebben uitgebracht richting het kabinet of netbeheerders.

De bewindslieden moeten verder laten weten welke data door deze slimme meters precies verzameld worden en op welke frequentie. "Wordt er onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke data voor het energienetbeheer en privacygevoelige data? Zo ja, hoe worden die gescheiden?", vragen de Kamerleden aanvullend. Ook willen ze weten welke maatregelen genomen zijn om ervoor te zorgen dat de gegevensuitwisseling volledig aan de AVG voldoet.

"Welke technische safeguards zijn ingebouwd om te voorkomen dat externe (buitenlandse) fabrikanten of andere externe partijen toegang krijgen tot het backend-systeem waarmee meters data uitwisselen?", is een andere vraag van de Kamerleden. Die vragen als laatste of er nog een mogelijkheid is dat de Rijksoverheid ingrijpt en deze aanbesteding terugdraait, als blijkt dat de veiligheid teveel in het geding komt. De ministers hebben drie weken om met een antwoord te komen.

Vanaf januari 2026 gaat de nieuwe Energiewet in. Daarin staat onder andere dat alle analoge energiemeters in Nederland moeten worden vervangen door nieuwe energiemeters. Er kan worden gekozen uit een digitale meter en een slimme meter, die automatisch gegevens doorstuurt. Eigenaren van een analoge meter die een nieuwe meter weigeren kunnen een dwangsom opgelegd krijgen.