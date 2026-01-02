Belgisch dns-filter stuurde burgers 200 miljoen keer door naar waarschuwingspagina

Het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS), een op dns-gebaseerd filter dat Belgische internetproviders toepassen, heeft burgers vorig jaar 200 miljoen keer doorgestuurd naar een waarschuwingspagina. Dat heeft de Belgische overheid vandaag bekendgemaakt. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) houdt een lijst van malafide websites bij en stuurt die naar internetproviders.

Internetproviders laten een waarschuwing zien wanneer abonnees een website op de lijst willen bezoeken. Hiervoor wordt er naar de dns-verzoeken van internetgebruikers gekeken. Deze verzoeken worden verstuurd bij het opvragen van websites. Volgens het CCB stuurden Belgische burgers vorig jaar bijna tien miljoen verdachte berichten naar de overheidsdienst door, die vervolgens worden gebruikt voor het aanvullen van het dns-filter.

Nederlands dns-filter

Eind juli vorig jaar zijn KPN en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een test met een Nederlands dns-gebaseerd phishingfilter gestart. "Het doel van de pilot is de effectiviteit van het Anti-Phishing Shield (APS) in kaart brengen. Op basis van de resultaten van de pilot wordt beoordeeld of een structureel APS in Nederland wenselijk is", aldus demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid afgelopen september.

De test met het phishingfilter is gericht op een beperkte klantengroep van KPN. Deze groep heeft zich op vrijwillige basis via opt-in aangemeld voor de dienst Veilig browsen van KPN. De dienst maakt als onderdeel van de APS-pilot gebruik van een lijst met domeinen die als onveilig of verdacht zijn aangemerkt en waarschuwt gebruikers die deze domeinen willen bezoeken.

Van Oosten voegde toe dat de pilot op een later moment mogelijk wordt uitgebreid met meerdere partijen uit de telecomsector. De pilot, die eind juli is gestart en zes maanden duurt, wordt tussentijds en na afloop geëvalueerd. "Op basis hiervan wordt een advies voor een eventuele landelijke uitrol uitgebracht", liet de minister verder weten.