Nieuws
image

Belgisch dns-filter stuurde burgers 200 miljoen keer door naar waarschuwingspagina

vrijdag 2 januari 2026, 09:57 door Redactie, 2 reacties

Het Belgium Anti-Phishing Shield (BAPS), een op dns-gebaseerd filter dat Belgische internetproviders toepassen, heeft burgers vorig jaar 200 miljoen keer doorgestuurd naar een waarschuwingspagina. Dat heeft de Belgische overheid vandaag bekendgemaakt. Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) houdt een lijst van malafide websites bij en stuurt die naar internetproviders.

Internetproviders laten een waarschuwing zien wanneer abonnees een website op de lijst willen bezoeken. Hiervoor wordt er naar de dns-verzoeken van internetgebruikers gekeken. Deze verzoeken worden verstuurd bij het opvragen van websites. Volgens het CCB stuurden Belgische burgers vorig jaar bijna tien miljoen verdachte berichten naar de overheidsdienst door, die vervolgens worden gebruikt voor het aanvullen van het dns-filter.

Nederlands dns-filter

Eind juli vorig jaar zijn KPN en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) een test met een Nederlands dns-gebaseerd phishingfilter gestart. "Het doel van de pilot is de effectiviteit van het Anti-Phishing Shield (APS) in kaart brengen. Op basis van de resultaten van de pilot wordt beoordeeld of een structureel APS in Nederland wenselijk is", aldus demissionair minister Van Oosten van Justitie en Veiligheid afgelopen september.

De test met het phishingfilter is gericht op een beperkte klantengroep van KPN. Deze groep heeft zich op vrijwillige basis via opt-in aangemeld voor de dienst Veilig browsen van KPN. De dienst maakt als onderdeel van de APS-pilot gebruik van een lijst met domeinen die als onveilig of verdacht zijn aangemerkt en waarschuwt gebruikers die deze domeinen willen bezoeken.

Van Oosten voegde toe dat de pilot op een later moment mogelijk wordt uitgebreid met meerdere partijen uit de telecomsector. De pilot, die eind juli is gestart en zes maanden duurt, wordt tussentijds en na afloop geëvalueerd. "Op basis hiervan wordt een advies voor een eventuele landelijke uitrol uitgebracht", liet de minister verder weten.

Reacties (2)
Reageer met quote
Vandaag, 10:13 door Anoniem
Geeft het 5 jaar en de overheid past het toe voor censuur. Geeft het nog een paar jaar en het is EUSSR-wijd.
Reageer met quote
Vandaag, 10:37 door passer
Door Anoniem: Geeft het 5 jaar en de overheid past het toe voor censuur. Geeft het nog een paar jaar en het is EUSSR-wijd.
Ook het boek gelezen: "de kracht van het positief denken" ?
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Christmas Challenge