Aanvallen op cryptowallets terug te leiden naar datalek bij LastPass

Diverse diefstallen van cryptovaluta zijn terug te leiden naar een datalek in 2022 bij wachtwoordmanager LastPass, melden onderzoekers van blockchain-intelligenceplatform TRM Labs. Aanvallers plunderen cryptowallets van slachtoffers en proberen hun buit via Russische crypto-exchanges wit te wassen.
LastPass maakte in 2022 bekend getroffen te zijn door een cyberaanval. Daarbij wisten kwaadwillenden toegang te krijgen tot de ontwikkelingsomgeving van het bedrijf, waar zij onder meer toegang kregen tot broncode en intellectueel eigendom van LastPass. Bij een later gerelateerd security-incident bij cloudopslagbedrijf GoTo zijn daarnaast back-ups van LastPass-databases buitgemaakt. Deze databases bevatten in sommige gevallen ook private keys en seed phrases van cryptowallets.
TRM Labs meldt nu een recente golf aan cyberaanvallen te hebben teruggeleid naar de LastPass-databases die in 2022 zijn gestolen. Opvallend daarbij is dat de aanvallen langere tijd na het beveiligingsincident bij LastPass plaatsvinden. De onderzoekers vermoeden dat de aanvallers bezig zijn buitgemaakte LastPass-vaults stapsgewijs te ontsleutelen en zo private keys en seed phrases van cryptowallets in handen krijgen. Deze wallets worden vervolgens door de aanvallers geplunderd.
