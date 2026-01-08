Delftenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor ddos-aanval op 112-centrale

Een 47-jarige man uit Delft die via simboxen meerdere ddos-aanvallen op de centrale van noodnummer 112 uitvoerde is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist en een geldboete van vierhonderd euro.

De ddos-aanvallen vonden eind 2022 plaats, waarbij het noodnummer via tientallen verschillende mobiele nummers meer dan 11.000 keer werd gebeld, aldus het OM. Volgens het OM zorgden de aanvallen ervoor dat lijnen tijdelijk werden geblokkeerd en de wachttijden onacceptabel hoog opliepen. Op basis van de frequentie en het ontbreken van locatiegegevens van de bellers werd aangenomen dat het om geautomatiseerde oproepen ging.

Uit het onderzoek bleek dat de ddos-aanvallen via een netwerk van simboxen waren uitgevoerd. Een simbox is een apparaat dat meerdere simkaarten tegelijk kan bevatten en gebruikt wordt om telefoonverkeer via mobiele netwerken om te leiden. Callcenters maken er bijvoorbeeld gebruik van. Tijdens het onderzoek deed de politie invallen in woningen in Amsterdam en Vught, waarbij meerdere simboxen met honderden simkaarten in beslag werden genomen.

Aanvankelijk werden in deze zaak drie mannen als verdachte aangemerkt en verhoord. Samen met nog een andere man uit Delft blijkt het drietal betrokken bij een bedrijfje in simkaarten en de verhuur van telefoonnummers. De drie zouden een zakelijk conflict hebben met de andere man en gedurende het onderzoek ontstaat het vermoeden dat niet het aangehouden drietal, maar deze Delftenaar verantwoordelijk was voor de ddos-aanvallen.

De verdachte zou op afstand gebruik hebben gemaakt van de apparatuur van zijn zakenpartners, vermoedelijk om de politie op hun dak te sturen, zo stelde het Openbaar Ministerie. De rechter acht dit bewezen. "Ten tijde van de aanvallen zag de verdachte op het beheerderspaneel waarschuwings-smsjes van 112 binnenkomen van ‘oproepen zonder spoed’ naar 112. De verdachte heeft ook na deze berichten de aanvallen door de GoIP’s niet gestopt terwijl hij wel die mogelijkheid had. Hij heeft die aanvallen bewust laten doorlopen om in een concurrentiestrijd met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan hen schade toe te brengen."

Volgens de rechter heeft de verdachte in totaal drie verschillende ddos-aanvallen op het noodnummer 112 uitgevoerd. "Door zijn gedragingen heeft de verdachte een situatie laten voortduren waarbij de bereikbaarheid van het noodnummer 112 fors verminderde. Echte noodoproepen zijn hierdoor mogelijk niet of vertraagd aangenomen. Dit brengt een potentieel ernstig gevaar mee voor personen die in een acute noodsituatie verkeren en direct hulp nodig hebben." Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het tijdsverloop van het proces besloot de rechter uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.