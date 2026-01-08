Nieuws
image

Delftenaar krijgt voorwaardelijke celstraf voor ddos-aanval op 112-centrale

donderdag 8 januari 2026, 11:02 door Redactie, 7 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 11:21

Een 47-jarige man uit Delft die via simboxen meerdere ddos-aanvallen op de centrale van noodnummer 112 uitvoerde is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist en een geldboete van vierhonderd euro.

De ddos-aanvallen vonden eind 2022 plaats, waarbij het noodnummer via tientallen verschillende mobiele nummers meer dan 11.000 keer werd gebeld, aldus het OM. Volgens het OM zorgden de aanvallen ervoor dat lijnen tijdelijk werden geblokkeerd en de wachttijden onacceptabel hoog opliepen. Op basis van de frequentie en het ontbreken van locatiegegevens van de bellers werd aangenomen dat het om geautomatiseerde oproepen ging.

Uit het onderzoek bleek dat de ddos-aanvallen via een netwerk van simboxen waren uitgevoerd. Een simbox is een apparaat dat meerdere simkaarten tegelijk kan bevatten en gebruikt wordt om telefoonverkeer via mobiele netwerken om te leiden. Callcenters maken er bijvoorbeeld gebruik van. Tijdens het onderzoek deed de politie invallen in woningen in Amsterdam en Vught, waarbij meerdere simboxen met honderden simkaarten in beslag werden genomen.

Aanvankelijk werden in deze zaak drie mannen als verdachte aangemerkt en verhoord. Samen met nog een andere man uit Delft blijkt het drietal betrokken bij een bedrijfje in simkaarten en de verhuur van telefoonnummers. De drie zouden een zakelijk conflict hebben met de andere man en gedurende het onderzoek ontstaat het vermoeden dat niet het aangehouden drietal, maar deze Delftenaar verantwoordelijk was voor de ddos-aanvallen.

De verdachte zou op afstand gebruik hebben gemaakt van de apparatuur van zijn zakenpartners, vermoedelijk om de politie op hun dak te sturen, zo stelde het Openbaar Ministerie. De rechter acht dit bewezen. "Ten tijde van de aanvallen zag de verdachte op het beheerderspaneel waarschuwings-smsjes van 112 binnenkomen van ‘oproepen zonder spoed’ naar 112. De verdachte heeft ook na deze berichten de aanvallen door de GoIP’s niet gestopt terwijl hij wel die mogelijkheid had. Hij heeft die aanvallen bewust laten doorlopen om in een concurrentiestrijd met [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] aan hen schade toe te brengen."

Volgens de rechter heeft de verdachte in totaal drie verschillende ddos-aanvallen op het noodnummer 112 uitgevoerd. "Door zijn gedragingen heeft de verdachte een situatie laten voortduren waarbij de bereikbaarheid van het noodnummer 112 fors verminderde. Echte noodoproepen zijn hierdoor mogelijk niet of vertraagd aangenomen. Dit brengt een potentieel ernstig gevaar mee voor personen die in een acute noodsituatie verkeren en direct hulp nodig hebben." Vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het tijdsverloop van het proces besloot de rechter uiteindelijk een voorwaardelijke gevangenisstraf op te leggen.

Reacties (7)
Reageer met quote
Vandaag, 11:17 door Anoniem
Wat mankeert je eigenlijk als je een 112 centrale gaat plat ddosen?
Heeft deze verdachte nog wel een goed stel werkende hersenen is mijn vraag. Absoluut idioot is dat. Bovenop die gevangenisstraf ook een verplichte chemische castratie.
Reageer met quote
Vandaag, 11:24 door Anoniem
Acht maanden....beetje triest dit.

Wanneer gaan die Officieren strafmaten eisen die iets beter bespiegelen welke mate van sociale ontwrichting, cybercrime in een samenleving is. Dan kan de rechter altijd nog bepalen of die volgt, dan ontstaat er ten minste discussie die in het publiek terecht komt. Als het goed is. Als er nog iets van een rechtsstaat over is.

Ieder slachtoffer van cybercrime, van doxxing tot prompt-injection weet dat het geen kattepis is, in aanraking te komen met cybercrime. Maar 112 DDOSS-en, dat is niet zo belangrijk. Pffft, wat een signaal geeft het OM hiermee weer af. Dit land wordt steeds erger.
Reageer met quote
Vandaag, 11:48 door Anoniem
Door Anoniem: Wat mankeert je eigenlijk als je een 112 centrale gaat plat ddosen?
Heeft deze verdachte nog wel een goed stel werkende hersenen is mijn vraag. Absoluut idioot is dat. Bovenop die gevangenisstraf ook een verplichte chemische castratie.

Volgens het OM en de rechter komt het allemaal goed met deze dader, met een flutstraf van acht maanden voor ddossen 112.

Ik verdenk OM en rechter er wel eens van, dat ze cybercriminaliteit wel best vinden. Ongewenst gedrag, dat is pas erg. Dat is is dit blijkbaar niet.

Verplichte chemische castratie wegens tekortschietende hersenfuncties ("moraliteit") gaat me wat ver, maar is op termijn wel goed middel tegen de overbevolking, dat dan weer wel.
Reageer met quote
Vandaag, 11:48 door Anoniem
Door Anoniem: Wat mankeert je eigenlijk als je een 112 centrale gaat plat ddosen?
Heeft deze verdachte nog wel een goed stel werkende hersenen is mijn vraag. Absoluut idioot is dat. Bovenop die gevangenisstraf ook een verplichte chemische castratie.

Die chemische castratie heeft hij waarschijnlijk in de afgelopen paar jaar al meermaals gehad, vandaar zijn acties.
Reageer met quote
Vandaag, 12:12 door Anoniem
Door Anoniem: Acht maanden....beetje triest dit.

Je kent de term "voorwaardelijk" niet ?

Het is nog erger dan je dacht.

Hij heeft NUL gevangenisstraf gekregen .
Voorwaardelijk betekent "pas als je nog een keer hetzelfde doet moet je echt gaan zitten" .
(En zelfs dat is niet zo automatisch als het lijkt ).


Wanneer gaan die Officieren strafmaten eisen die iets beter bespiegelen welke mate van sociale ontwrichting, cybercrime in een samenleving is. Dan kan de rechter altijd nog bepalen of die volgt, dan ontstaat er ten minste discussie die in het publiek terecht komt. Als het goed is. Als er nog iets van een rechtsstaat over is.

FF lezen :
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist en een geldboete van vierhonderd euro.

De OvJ had 8 maanden onvoorwaardelijk geeist, en wat peanuts geld.


Ieder slachtoffer van cybercrime, van doxxing tot prompt-injection weet dat het geen kattepis is, in aanraking te komen met cybercrime. Maar 112 DDOSS-en, dat is niet zo belangrijk. Pffft, wat een signaal geeft het OM hiermee weer af. Dit land wordt steeds erger.

Jij geeft helaas het signaal af dat je niet kunt lezen .

Hier is het de rechter die weer eens de Volkskrant-brigade "maar in Nederland wordt echt wel streng gestraft" in het hemd zet.
Reageer met quote
Vandaag, 12:14 door Anoniem
Door Anoniem: Wat mankeert je eigenlijk als je een 112 centrale gaat plat ddosen?
Heeft deze verdachte nog wel een goed stel werkende hersenen is mijn vraag..
Duidelijk iemand die geen hersens heeft denk ik.
Reageer met quote
Vandaag, 12:23 door Anoniem
Door Anoniem:
Door Anoniem: Acht maanden....beetje triest dit.

Je kent de term "voorwaardelijk" niet ?

Het is nog erger dan je dacht.

Hij heeft NUL gevangenisstraf gekregen .
Voorwaardelijk betekent "pas als je nog een keer hetzelfde doet moet je echt gaan zitten" .
(En zelfs dat is niet zo automatisch als het lijkt ).


Wanneer gaan die Officieren strafmaten eisen die iets beter bespiegelen welke mate van sociale ontwrichting, cybercrime in een samenleving is. Dan kan de rechter altijd nog bepalen of die volgt, dan ontstaat er ten minste discussie die in het publiek terecht komt. Als het goed is. Als er nog iets van een rechtsstaat over is.

FF lezen :
tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Het Openbaar Ministerie (OM) had een onvoorwaardelijke celstraf van acht maanden geëist en een geldboete van vierhonderd euro.

De OvJ had 8 maanden onvoorwaardelijk geeist, en wat peanuts geld.


Ieder slachtoffer van cybercrime, van doxxing tot prompt-injection weet dat het geen kattepis is, in aanraking te komen met cybercrime. Maar 112 DDOSS-en, dat is niet zo belangrijk. Pffft, wat een signaal geeft het OM hiermee weer af. Dit land wordt steeds erger.

Jij geeft helaas het signaal af dat je niet kunt lezen .

Hier is het de rechter die weer eens de Volkskrant-brigade "maar in Nederland wordt echt wel streng gestraft" in het hemd zet.

Lul niet zo stom, rechter had acht jaar kunnen geven. Onvoorwaardelijk. Beroepsverbod.
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Image