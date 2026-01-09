Google registreert recordaantal actief misbruikte Windows-kwetsbaarheden

Vorig jaar is een recordaantal kwetsbaarheden in Windows actief misbruikt bij aanvallen, waar op het moment van de aanval nog geen beveiligingsupdate voor beschikbaar was. Dat blijkt uit cijfers van Google die Security.NL analyseerde. Google houdt al jaren een overzicht bij van actief aangevallen kwetsbaarheden in populaire producten. Vorig jaar werden 43 kwetsbaarheden geregistreerd, waarvoor pas na ontdekking van het misbruik een patch verscheen.

Van de 43 kwetsbaarheden bevonden zich er 18 in Windows. Niet eerder werden er zoveel actief aangevallen beveiligingslekken in het besturingssysteem van Microsoft waargenomen. In 2024 ging het nog om 9 kwetsbaarheden en in 2023 registreerde Google 12 aangevallen Windows-lekken. Nagenoeg alle Windows-kwetsbaarheden die vorig jaar bij aanvallen werden waargenomen maken het mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot een systeem heeft om zijn rechten te verhogen, en zo het systeem verder te compromitteren, of om bepaalde beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Google rapporteerde 8 actief aangevallen kwetsbaarheden in de eigen producten, voornamelijk in Chrome. Het techbedrijf registreerde in 2024 nog 16 beveiligingslekken in de eigen software waar op het moment van de aanval geen update voor beschikbaar was. Apple zag volgens Google het aantal misbruikte kwetsbaarheden stijgen van 5 in 2024 naar 9 in 2025. In 2023 ging het echter nog om 20 beveiligingslekken, voornamelijk in iOS en WebKit.