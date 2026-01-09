Samsung mag toch via smart-tv kijkgedrag van Texanen blijven verzamelen

Samsung mag toch via smart-tv's het kijkgedrag van Texanen verzamelen. Een eerder afgegeven tijdelijk bevel dat dit verbiedt is weer door de rechter ingetrokken. Een zelfde bevel dat aan televisiefabrikant Hisense werd opgelegd is niet ingetrokken. De Texaanse procureur-generaal Ken Paxton had de rechter om een "temporary restraining order" (TRO) tegen zowel Samsung als Hisense gevraagd. De televisiefabrikanten zijn naast Sony, LG en TCL door de staat Texas aangeklaagd voor het illegaal verzamelen van het kijkgedrag van gebruikers.

Volgens Paxton hebben de tv-fabrikanten via Automated Content Recognition (“ACR”) technologie onrechtmatig persoonlijke gegevens verzameld. In de aanklacht wordt zelfs gesproken over "ACR-massasurveillanceprogramma's". De procureur-generaal stelt in de aanklacht tegen de tv-fabrikanten dat de bedrijven stiekem monitoren wat hun klanten kijken. "Dit is geen fout of neveneffect, het is opzettelijk."

Volgens de aanklacht verzamelen de fabrikanten de data en maken profielen gebaseerd op het kijkgedrag van gebruikers, om die vervolgens voor geld te verkopen. Gebruikers hebben echter nooit toestemming voor deze "watchware" gegeven, zo laat de procureur-generaal verder weten. De Texaanse autoriteiten stellen dat ACR-software elke 500 milliseconden screenshots kan maken van wat de televisie van een gebruiker laat zien, om zo het kijkgedrag in real-time te monitoren, en informatie naar de tv-fabrikant terug te sturen, zonder dat de gebruiker dit weet of hier toestemming voor heeft gegeven.

Paxton stapte eind december met succes naar de rechter om ervoor te zorgen dat Hisense gedurende de rechtszaak geen ACR-data van Texanen verzamelt, gebruikt, verkoopt, deelt of uitwisselt. Vervolgens wilde de procureur-generaal ook een dergelijk verbod voor Samsung en kreeg dat in eerste instantie ook. "De dagen dat Big Tech digitaal de woningen van Amerikanen binnendringt en hen bespioneert zijn voorbij", reageerde Paxton nadat de TRO was afgegeven. "Het recht op privacy is fundamenteel en te lang hebben smart-tv-fabrikanten zoals Samsung in het geheim geavanceerde technologie gebruikt om Texanen zonder dat ze dit wisten te bespioneren."

Een dag nadat het bevel aan Samsung was opgelegd werd het echter weer door de rechter op eigen initiatief ingetrokken, zonder dat hiervoor een reden werd gegeven. Vandaag staat een hoorzitting over de temporary restraining order gepland.