Ministerie adviseert geen eigen generiek topleveldomein voor overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft overheidsinstanties opgeroepen om geen eigen generiek topleveldomein (gTLD) te registreren. Dit zou voor verdere versplintering van de online aanwezigheid van de overheid zorgen en technische complexiteit en hoge structurele kosten met zich meebrengen. Daarnaast loopt er ook onderzoek naar één uniforme domeinnaamextensie voor de overheid. Dat laat Digitale Overheid weten, een initiatief van het ministerie van Binnenlands Zaken.

Het ICANN, de organisatie die onder andere verantwoordelijk is voor de verdeling van ip-nummers en domeinen, start in april 2026 met een aanvraagronde voor nieuwe generieke topleveldomeinen. Bij de vorige aanvraagronde van ICANN in 2012 zijn door enkele overheden nieuwe gTLD’s aangevraagd, zoals .politie. "Mede op basis van de ervaringen van de vorige aanvraagronde worden overheden nu – in 2026 – dringend geadviseerd geen aanvraag te doen voor een nieuw topleveldomein", aldus Digitale Overheid.

Voor de oproep worden verschillende redenen gegeven. Zo zou een eigen generiek topleveldomein niet bijdragen aan de herkenbaarheid van de digitale overheid, zou het aanvragen, inrichten en onderhouden van een eigen gTLD erg kostbaar zijn, zouden de technische eisen aan het onderhouden van een gTLD complex en hoogwaardig zijn en loopt er op dit moment onderzoek naar een uniforme second-level domeinnaam of suffix, zoals .gov.nl of overheid.nl, voor de Nederlandse overheid. Ook worden zaken als levensduur en continuïteit genoemd. Daarnaast wil de overheid streven naar een herkenbare digitale overheid vanuit de "1 overheidsgedachte".